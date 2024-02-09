洛阳的年轻人又愿意结婚了？去年我市共办理结婚登记39140对，比2022年多了5837对，多年来首次止降转升。数据变化的背后，是爱情的春天到来，还是婚恋趋势在变？答案耐人寻味。

洛阳的年轻人又愿意结婚了？去年我市共办理结婚登记39140对，比2022年多了5837对，多年来首次止降转升。数据变化的背后，是爱情的春天到来，还是婚恋趋势在变？答案耐人寻味。

2023年之前，洛阳同全国许多地方一样，结婚登记人数连年下降，引发了社会上对年轻人恐婚的担忧。去年，洛阳与不少城市却同步迎来“结婚大年”，令人欣喜。即使因为疫情婚期延后，很多年轻人仍向往婚姻，并且未受到负面情绪的干扰，该调婚时调婚，该结婚时结婚，让人生不留遗憾。结婚人数回升是一个“积极的信号”，折射出人们对未来生活的信心和期待，同时也有利于生育，有利于城市人口长期均衡发展，值得我们珍视。

应当看到，此次“止降转升”不代表年轻人结婚意愿的根本逆转。去年我市初婚登记平均年龄为男性近30岁，女性约28岁，晚婚趋势仍未改变。此外，按照25岁至29岁的结婚主力人群算，因计划生育，我市1994至1998年出生的结婚适龄人口并未上升。我们切不可过于乐观，而应共同努力，为年轻人创造一个更加美好的婚育环境。

当下，影响年轻人结婚的因素多种多样，但主要原因是婚育成本太高，也就是人们常说的房子、老人和孩子问题。近年来，我市下功夫打造青年友好型城市，从推出青年安居保障工程，提供“租售补”一体化安居服务，到打造“家门口的养老服务”，消除年轻人的后顾之忧；从发展普惠托育和幼儿园服务，解决“幼有善育”的烦恼，到探索出台彩礼标准，遏制高价彩礼……这一系列举措让越来越多年轻人“轻装”结婚，不再因压力而“望婚生畏”。

要想呵护好结婚人数回升背后年轻人对婚姻的这份向往，就要利用结婚登记人数回升这一契机，趁热打铁再提供政策支持，为他们的未来提供更多的可能性和选择，尽力改变晚婚或不愿结婚现象，让幸福婚姻及时“敲门”！（洛谭）