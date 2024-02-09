洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛赛事安排
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.19 11:22

　　2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛定于2024年3月开始，至12月结束，分为三个阶段进行。

　　县区海选赛

　　由各县区轮流组织开展县区海选赛，参赛人员可自由选择某一场报名参赛(不限地域)。

　　1.第一赛季海选赛：3月16日-4月21日；

　　2.第二赛季海选赛：5月4日-6月23日；

　　3.第三赛季海选赛：6月29日-9月29日；

　　4.第四赛季海选赛：10月12日-12月1日。

　　赛季决赛

　　1.第一赛季决赛：4月27-28日；

　　2.第二赛季决赛：6月29-30日；

　　3.第三赛季决赛：10月6-7日；

　　4.第四赛季决赛：12月7-8日。

　　由本赛季海选赛的各组别前3名运动员参加(具体时间见附表)。

　　年终总决赛暨年度颁奖盛典

　　1.年度总决赛：12月14-15日(待定)；

　　2.由4个赛季决赛的各组别前8名运动员参加(具体时间见附表)。同时由市体育局组织开展年度颁奖盛典，颁发年度奖项。

　　赛事时间地点安排表

　　五、竞赛办法

　　1.比赛执行中国乒协最新审定的《乒乓球竞赛规则》；

　　2.比赛使用中国乒协批准的比赛用球；

　　3.运动员服装颜色不得为白色；

　　4.周海选赛均采用三局二胜，11分制；

　　5.季度决赛采取第一阶段小组循环赛，三局两胜，11分制。第二阶段淘汰赛(加附加赛)进入八进四时开始采取五局三胜，11分制；

　　6.年终总决赛均采取五局三胜，11分制；

　　7.参加周海选赛获得前3名的运动员可晋级参加赛季决赛，但不得参加本赛季内举办的其他任何一站周海选赛；

　　8.参加赛季决赛获得前8名的运动员可晋级参加年终总决赛，但不得参加本年度内举办的其他任何一站周海选赛及赛季决赛。
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
        明日春分，万物复苏，是一年中调养身体的好时机。
  • ·运动损伤“偏好”中青年 春季这样锻炼更科学
  • ·经常打嗝要警惕哪些疾病？
  • ·止痛药不可乱用 小心药物过度使用性头痛！
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 新增870个车位！洛阳白马寺释源广场新...
  • 暂未发现！洛阳全面排查央视“3·15”...
  • 文化味+烟火气！洛阳上海市场特色商业...
  • 注意！3月18日至20日洛阳多个区域分时...
  • 春花烂漫 乐享春光【组图】
  • 2023年，洛阳市共支付各项社保待遇210...
  • 全市领导干部会议召开 传达学习全国两...
  • 徐衣显与中国文化产业发展集团董事长...
  • 事关牡丹文化节期间住宿价格 洛阳发布...
  • 因围挡施工 洛阳15路、92路公交线路临...
    		•
    百姓呼声
    西明门至青阳门大街遗址保护展示工程批复
    西苑桥早晚高峰期交通拥堵问题能否解决？
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    春风轻轻的吹拂

    海棠花开

    手绘石头画

    重登万安山
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605