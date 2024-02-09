2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛赛事安排

2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛定于2024年3月开始，至12月结束，分为三个阶段进行。 2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛定于2024年3月开始，至12月结束，分为三个阶段进行。 县区海选赛 由各县区轮流组织开展县区海选赛，参赛人员可自由选择某一场报名参赛(不限地域)。 1.第一赛季海选赛：3月16日-4月21日； 2.第二赛季海选赛：5月4日-6月23日； 3.第三赛季海选赛：6月29日-9月29日； 4.第四赛季海选赛：10月12日-12月1日。 赛季决赛 1.第一赛季决赛：4月27-28日； 2.第二赛季决赛：6月29-30日； 3.第三赛季决赛：10月6-7日； 4.第四赛季决赛：12月7-8日。 由本赛季海选赛的各组别前3名运动员参加(具体时间见附表)。 年终总决赛暨年度颁奖盛典 1.年度总决赛：12月14-15日(待定)； 2.由4个赛季决赛的各组别前8名运动员参加(具体时间见附表)。同时由市体育局组织开展年度颁奖盛典，颁发年度奖项。 赛事时间地点安排表 五、竞赛办法 1.比赛执行中国乒协最新审定的《乒乓球竞赛规则》； 2.比赛使用中国乒协批准的比赛用球； 3.运动员服装颜色不得为白色； 4.周海选赛均采用三局二胜，11分制； 5.季度决赛采取第一阶段小组循环赛，三局两胜，11分制。第二阶段淘汰赛(加附加赛)进入八进四时开始采取五局三胜，11分制； 6.年终总决赛均采取五局三胜，11分制； 7.参加周海选赛获得前3名的运动员可晋级参加赛季决赛，但不得参加本赛季内举办的其他任何一站周海选赛； 8.参加赛季决赛获得前8名的运动员可晋级参加年终总决赛，但不得参加本年度内举办的其他任何一站周海选赛及赛季决赛。