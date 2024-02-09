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洛阳市委召开专题会议 研究文旅产业发展及牡丹文化节筹备工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.19 10:50

市委召开专题会议
研究文旅产业发展及牡丹文化节筹备工作
江凌主持

　　18日，市委召开专题会议，研究全市文旅产业发展及牡丹文化节筹备工作。市委书记江凌主持会议。

　　会议听取了第41届牡丹文化节筹备情况及市容环境、交通秩序、酒店民宿、智慧文旅、景区景点服务等专班工作进展，全市文旅行业安全大检查工作谋划情况汇报。与会市领导及市直有关部门围绕细化提升服务举措、扎实筹备牡丹文化节、不断提升游客体验感等提出意见建议。

　　会议指出，近年来，市委深刻把握文旅产业发展趋势，注重用新文旅理念发展文旅产业，突出做大做强城市文旅，因地制宜发展乡村旅游，着力拉动文旅市场消费，有效形成和保持了文旅市场热度。下一步，要抢抓新文旅产业发展窗口期，坚持既定思路举措，持续推进营销方式转变、景区游向城市游转变，真正把文化资源优势转化为发展优势，加快推动文旅文创成支柱。

　　会议强调，要在丰富消费体验场景上下功夫，着力打造以隋唐洛阳城宫城区、洛南里坊区和老城古城片区为核心，以龙门石窟、白马寺、关林片区为重要支撑的“1+3”高品质古都文化体验区，着力打造二郎庙、西工小街、上海市场步行街等3大特色商业街区，着力打造伊滨区中轴线、洛阳中心城区科技产业提升工程、应天门南广场片区等3大聚合空间，推动洛阳新文旅持续出圈、叫响品牌。要推动万达、方特、“只看洛阳城”等重点文旅项目尽快落地实施，更好把客流量转化为消费力。要大力发展城市民宿，制定标准、加强监管、植入文化，积极组建行业协会，打造具有洛阳特色的古都文化民宿集群。要放大节会品牌价值，着力推动牡丹文化节、河洛文化旅游节提质增效，办好音乐节、汉服大会等一批可固化的特色活动，有效增强游客特别是青年群体的参与度认同感。要持续提升基础设施，紧盯突出短板弱项，提高智慧旅游服务水平，着力改善餐饮、住宿、停车、公厕等服务质量，以高质量旅游服务供给提升游客体验感。

　　关于今年牡丹文化节筹备工作，会议强调，要持续转变理念，坚持全市“一盘棋”，把发展文旅作为全局性重点工作，市直各部门和各县区主动作为、协同发力，充分调动全社会参与的积极性，让牡丹文化节成为群众的节日、游客的节日。要加快建立超流量时段交通统筹调度机制，持续优化交通组织，通过多点到达实现有效分流，加大重点区域周边临时停车场等资源挖掘力度，推动交通秩序有明显改善。要持续提升城市环境，提升城市精细化管理水平和夜间亮化质量，以良好城市形象迎接各方宾客。要优化景区和人流密集点服务，全方位提升公厕、停车等配套设施，不断提高游客便利性。要加强文旅市场监管，坚持问题导向，聚焦民宿、停车、餐饮等重点领域，严厉打击随意涨价等问题，有效规范旅游市场秩序。要加强工作调度，强化部门协作和市县联动，统筹做好安全防范、舆情处置等工作，确保各项筹备工作高质高效推进。

　　王军、张玉杰、徐超文、李新红、牛刚、楚国剑等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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