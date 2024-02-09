18日，全市领导干部会议召开，传达学习全国两会精神特别是习近平总书记在全国两会期间发表的重要讲话精神，动员全市上下坚定信心、鼓足干劲，扎实做好经济社会发展各项工作，奋力开创现代化洛阳建设新局面。

全市领导干部会议召开，传达学习全国两会精神

深入学习习近平总书记重要讲话精神

扎实推进中国式现代化建设洛阳实践

江凌讲话 杨骁、李保国出席

18日，全市领导干部会议召开，传达学习全国两会精神特别是习近平总书记在全国两会期间发表的重要讲话精神，动员全市上下坚定信心、鼓足干劲，扎实做好经济社会发展各项工作，奋力开创现代化洛阳建设新局面。

市委书记江凌主持会议并讲话。杨骁、李保国、王军、张玉杰、王森、韩治群、徐超文等在洛市级领导出席会议。

会议指出，这次全国两会是在中华人民共和国成立75周年、实现“十四五”规划目标任务关键之年召开的一次重要会议。习近平总书记与代表委员共商国是，多次发表重要讲话，深刻阐明了事关中国式现代化建设的重大问题，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业指明了前进方向、提供了根本遵循。要把学习宣传贯彻全国两会精神作为一项重要政治任务，抓好传达学习、宣传宣讲和结合转化，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

会议强调，要深刻认识开局之年取得的重大成就，更加坚定自觉地拥护“两个确立”、做到“两个维护”。过去一年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，党和国家事业取得巨大成就。成绩的取得，根本在于习近平总书记领航掌舵，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强政治意识、提高政治能力，在新征程上始终沿着习近平总书记指引的方向不断前进。要深刻认识推进中国式现代化的重大使命，扎实推进中国式现代化建设的洛阳实践。坚持把重塑产业格局作为首要任务，积极抢占产业发展新赛道，大力发展“风口产业”，加快建设现代化产业体系；坚持把提升城市能级作为重要支撑，提升城市功能品质，发展壮大城市经济，不断提升城市综合承载力、核心竞争力和辐射带动力；坚持把统筹城乡发展作为必由之路，促进发展要素有序向乡村流动，加快农业农村现代化。要深刻认识发展新质生产力的重大战略，始终坚持以科技创新引领产业升级。坚持走以创新引领发展之路，因地制宜培育和壮大新质生产力，加快促进发展方式由要素驱动向创新驱动转变，着力构建现代化产业体系；增强创新与产业关联度，把创新落到产业上、把主体落到企业上，加大科技成果转化力度，实现创新链与产业链深度融合；抓好科技型中小企业培育，加大政策支持力度，建好孵化培育平台，促进科技型中小企业蓬勃发展，为形成更多新质生产力积蓄力量。要深刻认识国家宏观政策取向带来的重大机遇，努力在用好政策红利中加快发展。强化机遇意识，深入研究政策，抓好项目包装，积极沟通对接，争取更多政策性资金支持，最大程度释放政策红利。要深刻认识加强和创新社会治理的重大部署，全面提升社会治理现代化水平。加快转变思维理念，让人民成为社会治理的主体，提高群众自我管理、自我服务、自我教育、自我约束的能力；持续改善民生，千方百计解决好住房、教育、医疗、养老等突出民生问题，不断增强群众获得感、幸福感、安全感；突出抓好基层治理，拓展深化“三清两建”行动，着力健全城市社区治理体系，建好用好邻里中心、乡里中心等平台载体，有效提升基层治理效能。

会议强调，要扎实做好当前重点工作，着力推动全国两会精神落到实处。把学习贯彻全国两会精神与贯彻落实省委、市委关于今年工作的部署要求结合起来，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，持续推动干部转理念、提能力、强作风，着力稳定经济运行，抓好项目建设，促进民营经济高质量发展，深化重点领域改革，有效防范化解重大风险，确保年度目标顺利完成，以优异成绩迎接中华人民共和国成立75周年。

各县区、市直各部门主要负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李东慧 孙小蕊)