18日，全市机构改革工作推进会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述和指示批示精神，安排部署全市机构改革工作。市委书记江凌主持会议并讲话。

全市机构改革工作推进会召开

江凌讲话 杨骁出席

18日，全市机构改革工作推进会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述和指示批示精神，安排部署全市机构改革工作。市委书记江凌主持会议并讲话。

会议就《洛阳市机构改革方案》作了说明。江凌指出，党的十八大以来，习近平总书记就深化党和国家机构改革发表一系列重要讲话、作出一系列重要指示批示，引领党和国家机构职能实现了系统性、整体性重构，为党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革提供了有力组织保障。这次机构改革对推动党对社会主义现代化建设的领导在机构设置上更加科学、在职能配置上更加优化、在体制机制上更加完善、在运行管理上更加高效具有重要意义。各地各有关部门要提升政治站位，深刻认识到做好机构改革工作是坚持和加强党的全面领导的重要举措，是推进治理体系和治理能力现代化的必然要求，是推动经济高质量发展的有力保障，切实增强做好机构改革工作的使命感责任感。

江凌强调，要把准任务要求，推动机构改革工作落实落细。调整优化重点领域机构设置和职能配置，统筹做好机构调整、职责划转、内设机构设置等工作，推动机构设置更加科学、职能配置更加精准。精简规范和优化调整议事协调机构，在严控数量基础上，推动议事协调机构规范运行，更好发挥统筹协调作用。持续深化行政执法体制改革，压实政府部门执法主体责任，减少执法层级，完善执法机制，构建以县区为主的行政执法体制，着力提升行政执法质效。调整完善乡镇(街道)机构设置和管理体制，巩固乡镇管理体制机制改革成果，加快推进街道管理体制机制改革，不断提升基层治理效能。精减人员编制和规范部门领导职数，优化编制资源配置，把宝贵编制资源用在刀刃上、配到关键处。

江凌强调，要加强组织领导，牢固树立全市“一盘棋”思想，对照工作方案，压实工作责任，有序推进落实，严明纪律规矩，做好思想引导，强化统筹兼顾，确保全市机构改革工作不折不扣按期完成，为现代化洛阳建设提供强有力的体制机制保障。

杨骁、王军、张玉杰、王森等出席会议。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李东慧 白云飞）