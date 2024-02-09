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市委常委会召开会议 传达学习习近平总书记重要讲话和全国两会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.15 22:31

市委常委会召开会议
传达学习习近平总书记重要讲话和全国两会精神 研究贯彻落实工作
江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国、孙延文等列席

　　15日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神，研究我市贯彻落实工作；传达学习中共中央政治局委员、国务院副总理张国清莅洛调研指示要求，认真落实省委“换道领跑”战略，研究谋划我市制造业高质量发展工作。

　　市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国、孙延文列席会议。

　　会议传达学习了习近平总书记在全国两会期间发表的重要讲话精神和十四届全国人大二次会议、全国政协十四届二次会议精神，以及省委召开的领导干部会议精神。会议指出，这次全国两会是在中华人民共和国成立75周年、实现“十四五”规划目标任务关键之年召开的一次重要会议。习近平总书记与代表委员共商国是，多次发表重要讲话，进一步为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业指明了前进方向、提供了根本遵循。要把学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神作为当前一项重要政治任务抓实抓好，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，更加自觉地拥护“两个确立”、做到“两个维护”。要深刻把握推进中国式现代化这个主旋律，认真落实党中央重大决策和省委部署要求，结合洛阳实际，持续抓好产业发展、城市提质、乡村振兴、民生改善等重点工作，扎实推进中国式现代化建设的洛阳实践。要深刻把握发展新质生产力这个着力点，坚持以创新引领发展，积极抢占风口产业新赛道，大力培育具有高科技、高效能、高质量特征的先进生产力质态，加快推动发展方式由要素驱动向创新驱动转变，加快构建现代化产业体系，在新一轮区域竞争中掌握更大主动。要深刻把握国家宏观政策取向下的新机遇，充分做好重大项目谋划，积极加强对上沟通对接，用好用足政策，争取更大支持，切实把政策红利转化为洛阳高质量发展实际成效。要深刻把握加强和创新社会治理的新要求，持续保障和改善民生，让人民成为社会治理主体，促进社会和谐，有效化解矛盾，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。要狠抓工作落实，加快推进重大项目建设，着力激发民营经济发展活力，持续深化营商环境、国企、金融等重点领域改革，坚决守住防范化解风险底线，确保圆满完成各项目标任务。要加强干部队伍建设，持续推动干部转理念、提能力、强作风，提振干事创业精气神，不断开创现代化洛阳建设新局面。

　　会议传达学习中共中央政治局委员、国务院副总理张国清莅洛调研精神，认真落实省委“换道领跑战略”，谋划推动制造业发展重点工作。会议强调，产业发展对现代化洛阳建设具有重要支撑作用。要始终坚持把产业发展作为全局工作的首要任务，提升工作针对性实效性，抢抓构建新发展格局战略机遇，坚持以科技创新为引领，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加快培育壮大专精特新企业，在因地制宜发展新质生产力、建设现代化产业体系上取得更大实效。要依托龙头企业抓好产业链招商，加快形成若干个千亿级产业集群；加大对创新型中小企业培育，推动企业快速成长壮大；积极推动驻洛央企扩能增效，着力在优质存量上做大增量；抓好企业“三大改造”，不断提升产业高端化、智能化、绿色化水平；建好科技产业社区，提升重点产业链上下游企业集聚发展水平。

　　会议还研究了其他事项。

　　市委常委王军、祁建峰、刁国泰、张玉杰、王森、韩治群、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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