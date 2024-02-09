力掀全民健身热潮！“洛阳球王”乒乓球争霸赛新闻发布会今日举行

国球风起燃激情，全民健身迸活力。3月15日下午，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛新闻发布会顺利举行。洛阳市体育局党组成员、副局长张荣华，洛阳日报报业集团党委副书记、总编辑李勇，洛阳市体育局群众体育科科长李珂、副科长赵风出席。

国球风起燃激情，全民健身迸活力。3月15日下午，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛新闻发布会顺利举行。洛阳市体育局党组成员、副局长张荣华，洛阳日报报业集团党委副书记、总编辑李勇，洛阳市体育局群众体育科科长李珂、副科长赵风出席。

本场发布会由洛阳市体育局、洛阳市体育总会、洛阳日报报业集团联合主办，赵风主持，主要采取致新闻发布词和答记者问的形式进行。

发布会现场，张荣华对2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛总体情况进行介绍。张荣华表示，本次比赛是落实市委关于广泛开展社区体育活动的指示精神、推进“国球进社区”等相关要求的重要举措，呈赛事优化升级、全民共参与、具有多重奖项等特点，将于3月16日开始，至12月底结束，是洛阳体育赛事活动的一件大事。

据悉，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛以决出“洛阳球王”作为主线，全年共分4个赛季，每个赛季均设周海选赛、赛季决赛，年底设置1场年终总决赛，优胜者最高奖金达10000元。针对记者提出的赛事组织模式、比赛规则等相关问题，李珂介绍，赛事以贴近群众、全民参与为宗旨，力争为洛阳广大乒乓球爱好者搭建交流平台、推动乒乓球项目进一步普及发展，具有参与更便捷、创新设置年度奖项等特点，不仅能够全方位展示城市民生项目成果，更将推动我市品牌赛事的打造，对于推动洛阳全民健身事业发展同样具有十分重要的意义。

针对赛事的城市意义、如何进行赛事宣传报道等问题，李勇表示，赛事以弘扬体育精神、激励全民健身为核心，是展示洛阳现代化城市建设发展成就的绝佳舞台。洛阳日报报业集团目前已实现“报、网、端、微、屏”全媒体布局，综合覆盖受众超过2600万，将充分发挥各媒体平台优势，实现赛事的全方位、立体化、高质量报道，全面展现赛事盛况，持续提升赛事的社会影响力。

张荣华进一步对赛事主题进行诠释，并分享其他项目的组织计划。张荣华表示，本次比赛是洛阳市体育局策划的品牌全民健身赛事，也是面向全国球类运动爱好者的系列公开赛，未来会举行更多群众喜闻乐见的球类项目，以统一的模式推广和组织，向广大运动爱好者呈现一个“洛阳球王宇宙”。

再次提醒大家，3月16日(本周六)，比赛将正式启动，目前正处于火热报名阶段。如果您有意向报名参与，可以关注洛阳网相关报道，了解赛事详情。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)