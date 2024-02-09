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参与人群广泛、奖金丰厚……2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛亮点纷呈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.15 18:31

　　15日下午，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛(以下简称“洛阳球王”争霸赛)新闻发布会在洛阳日报报业集团召开，会上通报了赛事各项情况，并发布了大赛主视觉logo。

　　洛阳市体育局副局长张荣华在发布会上介绍了本次大赛的基本情况。乒乓球是我国的“国球”，在洛阳有着非常广泛的群众基础。目前全市乒乓球项目的注册运动员有370人，协会会员5000多人，每年举办市级乒乓球赛事超过10场，参加赛事6000余人次。

　　“洛阳球王”争霸赛是落实市委主要领导关于广泛开展社区体育活动的指示精神，推进“国球进社区”等相关要求的重要举措。今年的大赛由洛阳市体育局、洛阳日报报业集团、洛阳市体育总会联合主办，于3月中旬开始，至12月底结束。

　　主办方致力于将该项赛事打造成洛阳独具特色的文化名片，今年的大赛也亮点纷呈：

　　【亮点一：赛事优化升级，参赛范围更广】

　　在去年成功举办首届比赛的基础上，今年的“洛阳球王”争霸赛对竞赛组别、参赛模式、保障措施进行了全面升级。将青少年组、成年组两个组别优化调整为青少年组(18岁及以下)、青壮组(19岁-45岁)与长青组(46岁-65岁)。组别设置更加科学，不仅参赛选手的覆盖范围更广，还能兼顾各年龄段选手特点，为众人营造良好的参赛体验。

　　【亮点二：凸显全民健身理念，打造洛阳品牌】

　　为凸显全民健身理念，今年的“洛阳球王”争霸赛分为4个赛季，每个赛季单独统计成绩。依托社区体育公园举办的“周海选赛”模式继续保留，满足广大乒乓球爱好者“周周有赛事”“周周有球看”的需求。此举为全民参与搭建了良好平台，使今年的“洛阳球王”争霸赛，更接地气、更加亲民、更受欢迎。

　　【亮点三：多重奖项，激发群众参赛热情】

　　今年的“洛阳球王”争霸赛设置了赛季决赛、年度总决赛的名次奖励。其中每个赛季决赛前八名运动员将获得300元至2000元人民币不等的奖励，年度总决赛前三名运动员将分别获得10000元、5000元、3000元人民币的奖励。具体赛事规程可关注洛阳网、洛阳全民健身、云动洛阳微信公众号进行查阅。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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