新增高新技术企业200家以上！洛阳今年科技工作重点定了

推动龙门实验室专家服务中心建成投用，洛阳全市研发投入强度达到3.01%以上，新增高新技术企业200家以上……15日，2024年洛阳市科技工作会议召开，围绕洛阳今年科技工作列目标、划重点、定任务。

推动龙门实验室专家服务中心建成投用，洛阳全市研发投入强度达到3.01%以上，新增高新技术企业200家以上……15日，2024年洛阳市科技工作会议召开，围绕洛阳今年科技工作列目标、划重点、定任务。

产业是经济发展的根基，科技创新是产业发展的根本动力。去年以来，洛阳深入实施产业发展“136”工作举措，坚持把产业落到风口上、把创新落到产业上。去年全年，全社会研发投入强度达2.96%，连续五年领跑全省；新增各类创新平台载体371个、总数达到3560个；新增高新技术企业超过260家、总数突破1400家，创新活力有效激发，创新动能更加强劲。

按照会议部署，今年，洛阳将深入实施创新平台提级增效、创新主体倍增壮大、关键核心技术攻关、创新创业人才引育、科技成果转移转化、深化科技体制改革、创新生态优化提升等七大行动。力争今年全年，洛阳全市研发投入强度达到3.01%以上，技术合同成交额超过174亿元，新增各类创新平台载体300家以上、高新技术企业200家以上，入库科技型中小企业3000家以上，加快形成新质生产力，增强发展新动能。

其中，围绕市委十二届五次全会暨市委经济工作会议“坚持以科技创新引领产业升级”的决策部署，此次会议也列出了任务分解清单。

围绕“高标准打造伊滨科技城”，高质量建设省级高新技术开发区，推动龙门实验室专家服务中心建成投用，智能中心、科创中心完成主体结构施工。高标准推进中科信息产业社区运营，高水平建设伊滨智慧岛，带动全区高新技术企业突破80家，科技型中小企业突破300家。

围绕“加快重塑重振洛阳高新区”，高质量建设省级科技成果转移转化示范区，推进普莱柯P3实验室顺利投用，支持围绕生物医药等领域培育提升创新联合体，推动各类创新资源持续向周山智慧岛集聚，引进入驻企业260家以上。

围绕“科技型企业引育”，高标准建设中南高科等科技产业社区，健全“众创空间+孵化器+加速器+智慧岛+科技产业社区”创新创业孵化链条，打造科技型企业培育基地。完善提升“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制，持续做大高新技术企业规模。

围绕“创新平台对接”，抓好中原药谷、中原美谷等科技产业社区建设运营，加快科研攻关、成果转化和企业孵化，推动美妆和医药产业发展壮大。今年，中原美谷孵化企业30家以上，中原药谷引进高层次人才团队(项目)10个以上。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图）