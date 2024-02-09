明天，来洛阳博物馆听专家讲二里头故事

14日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，该博物馆将于15日14时至16时举办专题讲座，带领大家深入认识二里头遗址所蕴藏的历史奥秘。

14日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，该博物馆将于15日14时至16时举办专题讲座，带领大家深入认识二里头遗址所蕴藏的历史奥秘。 14日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，该博物馆将于15日14时至16时举办专题讲座，带领大家深入认识二里头遗址所蕴藏的历史奥秘。 本次讲座主题为《金声玉振——青铜器与玉器的共鸣》，主讲人为洛阳师范学院河洛文化研究中心特聘教授，洛阳博物馆原副馆长、研究员高西省。 讲座的主要内容围绕二里头遗址出土的青铜器和玉器展开。二里头遗址发现的玉舌铜铃及中国最早的青铜礼器群、玉器礼器群表明，夏王朝已形成王朝国家“金玉组合”祭祀的最高规格，这种金玉共鸣、金玉共振规格形成后一直影响后世几千年。 讲座将于洛阳博物馆学术报告厅举行，如果您感兴趣，可到场聆听。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 魏薇）