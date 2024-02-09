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14日，二里头夏都遗址博物馆有场古埙音乐会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.13 18:32

　　14日14时，二里头夏都遗址博物馆将推出一场古埙音乐会，为大家展示古典乐器的魅力。

　　埙是我国古老的吹奏乐器。唐代的《埙赋》提到，埙之自然，以雅不僭，居中不偏，质厚之德，圣人贵焉。二里头出土的泥制陶埙对研究我国礼乐文化具有重要意义。

　　为活化历史文物，再现传统雅乐文化魅力，二里头夏都遗址博物馆邀请非物质文化遗产传承人李玉亭现场演奏陶埙曲目，让大家一饱耳福。活动地址在二里头夏都遗址博物馆南门东侧影视厅，咨询电话0379-65091899。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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