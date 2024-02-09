2024年度洛阳市级企业研发中心开始备案

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2024年度洛阳市级企业研发中心备案工作即日启动。

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2024年度洛阳市级企业研发中心备案工作即日启动。

作为企业中具有相对独立地位的科研开发实体或组织，市级企业研发中心是企业开展高新技术企业认定、申请政府科技计划项目支持、科技创新券申报等工作的必备或加分条件。

按照工作方案，中心建设单位应拥有相应的组织架构，科研人员10人以上，或占在册职工比例10%以上；重视科研投入，上一年度研究开发费用投入达50万元以上，或占上年度销售收入比例的5%以上；拥有自主研发、成果转化所必需的实验(试验)条件及基础设施，在科研、实验(试验)场地面积以及研究开发仪器设备原值方面满足相关要求。

今年洛阳采取分批次备案的方式，截止时间原则上为4月底、6月底、9月底和11月15日前。符合条件的单位需将纸质申报材料提交至各县区科技管理部门。咨询电话：63932963。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图）