坚守高端装备制造定位！中信重工去年盈利3.84亿元

13日，洛报融媒记者从位于洛阳市涧西区的中信重工机械股份有限公司获悉，企业日前发布2023年业绩快报，实现营业收入、净利润双增长，其中净利润同比增长163.51%。

13日，洛报融媒记者从位于洛阳市涧西区的中信重工机械股份有限公司获悉，企业日前发布2023年业绩快报，实现营业收入、净利润双增长，其中净利润同比增长163.51%。

业绩快报显示，2023年，企业实现营业收入95.57亿元，同比增长8.26%；归母净利润3.84亿元，同比增长163.51%；基本每股收益0.088元，同比增长158.82%。

“2023年，中信重工坚守高端装备制造业的发展定位，围绕矿山及重型装备、机器人及智能装备、新能源装备、特种材料四大产业板块，扎实开展各项经营工作，全面提升价值创造能力，推动公司实现质的有效提升与量的合理增长。”中信重工相关负责人介绍。

市场占有率显著提升。中信重工坚持常态化开展全员营销暨“服务万里行”工作，并策划“走出去，请进来”专项工作，积极开拓国内外市场，生效订单规模显著增长，叠加出口的强劲势头，提升国际业务总量，国外收入预计增长70%左右。

高附加值产品增量明显。企业在加快产品优化升级和结构调整的同时，持续提升产品质量和产品竞争力，推动国产重型装备突破世界最大规格、达到技术领先水平，高附加值产品销售占比稳步增加。

精细化管理提效益。中信重工深化离散型制造连续化精益管理体系，提高运营管理效率，持续优化“五维增效”常态长效机制，助推实现“从增长到增效”的高质量发展，实现综合成本进一步降低，综合毛利率进一步提升。

“今年是新中国成立75周年，是实施‘十四五’规划的关键一年。接续奋斗，需要在关键时刻锚定方向。”中信重工相关负责人表示，将牢牢把握高质量发展首要任务，以科技创新引领产业升级，着力打造“平台化建设、生态化发展”业务新模式，促进产业高端化、智能化、绿色化，持续擦亮“洛阳造”大国重器“金字招牌”，助力洛阳加快重构现代化产业格局。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）