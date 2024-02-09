江凌等市领导同干部群众一起参加春季义务植树

人勤春来早，植绿正当时。3月12日是我国第46个植树节，全市春季义务植树活动在伊滨区万安山举行。

科学推进国土绿化 加快建设美丽洛阳

江凌、李保国、孙延文等同干部群众一起参加春季义务植树活动

人勤春来早，植绿正当时。3月12日是我国第46个植树节，全市春季义务植树活动在伊滨区万安山举行。市委书记江凌、市人大常委会主任李保国、市政协主席孙延文等市领导来到植树基地，与干部群众一起开展春季义务植树活动，共同迎接希望的春天、共同建设美丽洛阳。

春回大地，万物复苏。经过多年驰而不息的国土绿化，万安山生态环境明显改善。当下，伊滨区高标准打造旅游环线，把高端民宿、户外运动等新文旅业态串珠成链，大力发展全域旅游，让绿水青山变成金山银山。

一到现场，江凌等就拿起铁锹走向绿化点，兴致勃勃地投入到紧张的劳动中。修整树穴、扶正树苗、挥锹培土、提水浇灌……江凌接连种下10余株白皮松、五角枫等树苗，现场一派繁忙景象。江凌一边劳动，一边询问国土绿化、生态建设等情况，叮嘱当地坚持适地适树，合理搭配树种，加强后期管护，确保成活成林。经过一个小时的辛勤劳动，200余名干部群众营造了一片层次分明的针阔混交林，为万安山再添一抹新绿。

植树间隙，江凌详细了解全市林业生态建设情况。他指出，要深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，科学推进国土绿化，以高品质生态环境支撑高质量发展。要坚持因地制宜、适地适绿，充分考虑立地条件、气候特征和水资源承载力，统筹考虑生态合理性和经济可行性，科学选择绿化树种，提倡采用乡土树种，大力营造混交林，提高森林质量，走好科学、生态、节俭的绿化发展之路。要发挥生态资源优势，把握新文旅发展契机，培育壮大特色林果、森林康养、民宿经济等业态，在更好满足新消费需求中促进群众增收。要广泛开展义务植树活动，创新组织方式、丰富尽责形式，实现“全年尽责、多样尽责、方便尽责”，让全社会行动起来，从种树开始，共建共享人与自然和谐共生的美丽家园。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)