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江凌调研中央生态环境保护督察反馈问题整改落实情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.11 21:12

江凌调研中央生态环境保护督察反馈问题整改落实情况
解决好突出生态环境问题
夯实高质量发展生态基础

　　11日，市委书记江凌调研中央生态环境保护督察反馈问题整改落实情况。他强调，要深入践行习近平生态文明思想，坚决扛牢生态环境保护政治责任，确保中央生态环境保护督察反馈问题全面彻底整改到位，有效解决好突出生态环境问题，不断夯实高质量发展生态基础。

　　环境基础设施短板突出，是中央生态环境保护督察反馈的一个重要问题。江凌先后来到马路街、启明南路等雨污分流改造工程现场，实地察看雨污管网铺设等情况。他指出，要坚持标本兼治，把雨污分流工程和易积水点改造结合起来，科学确定管网走向、管道直径，加强重点片区雨污排放监控，从根本上解决雨污混流问题。要倒排时间节点，优化施工方案，做好资金保障，力争今年汛期前完成一批重点路段改造任务，补齐中心城区雨污管网建设短板。

　　瀍东污水处理厂二期扩建工程已进入土方施工阶段，预计今年12月底具备试运行条件。江凌察看工程进展，听取中心城区重点片区污水管网排查、自备井排查治理等情况汇报。他指出，北控水务集团要切实履行社会责任，加快工程进度，力争项目早日建成运行，全面提升污水处理能力。市直各有关部门要加强协同配合，统筹抓好城乡生活污水截污纳管、污水处理厂提标改造、自备井管理等工作，真正把工作做细、把症结找准、把欠账补上，加快完善城乡供排水体系。

　　在孟津区，江凌听取洛阳循环经济产业园侵占邙山陵墓群问题整改进展情况汇报。他强调，孟津区和中再生集团要提升站位，强化大局意识，进一步细化整改方案，及早启动企业整体搬迁，确保按时间节点要求完成整改任务。要抢抓国家鼓励大规模设备更新和消费品以旧换新的战略机遇，以整体搬迁为契机，有效提升生产线智能化水平，加快推进垃圾资源化利用，切实走好绿色发展之路。

　　江凌强调，高质量完成中央生态环境保护督察反馈问题整改是重大政治任务，事关群众切身利益，事关全市高质量发展大局。要切实扛牢政治责任，以更高政治站位、更有力举措高质量完成整改工作。要坚持举一反三、标本兼治，注重系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，加快补齐环境基础设施短板，建立健全政策法规制度体系，不断提升洛阳生态环境治理现代化水平。

　　王军、祁建峰、李新红、牛刚、何武周、余杰等分别参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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