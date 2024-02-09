11日，市委书记江凌专题督导调研安置房建设和保交楼工作。他强调，要坚持以人民为中心的发展思想，认真落实中央、省委部署要求，综合施策、聚力攻坚，全力保障安置房建设和保交楼项目加快进度、及早交付，确保群众早日入住新居。

11日，市委书记江凌专题督导调研安置房建设和保交楼工作。他强调，要坚持以人民为中心的发展思想，认真落实中央、省委部署要求，综合施策、聚力攻坚，全力保障安置房建设和保交楼项目加快进度、及早交付，确保群众早日入住新居。 江凌专题督导调研安置房建设和保交楼工作

综合施策 聚力攻坚

确保群众早日入住新居 11日，市委书记江凌专题督导调研安置房建设和保交楼工作。他强调，要坚持以人民为中心的发展思想，认真落实中央、省委部署要求，综合施策、聚力攻坚，全力保障安置房建设和保交楼项目加快进度、及早交付，确保群众早日入住新居。 江凌先后到瀍河区居业美丽家、老城区建业定鼎府六期、西工区旭辉时代天际二期、涧西区孙旗屯安置房三期、洛龙区丰仁李王屯安置房等项目工地，实地察看工程建设进展情况，了解当前存在的突出问题，现场研究解决办法，明确下步推进措施。 江凌强调，安置房和保交楼建设事关群众切身利益，是重要的民生工程、民心工程。要提高政治站位，准确把握政策导向，各城市区担起主体责任，市直有关部门主动作为、加强配合，扎实做好安置房和保交楼问题项目整改，全力以赴推动项目早日建成。要坚持安置优先，善于算大账、算综合账、算长远账，积极创新安置模式，统筹配置各类资源，优先保障群众回迁安置，让群众有更多获得感、幸福感。要强化资金保障，积极向上争取支持，加大市级统筹力度，用足用好国家保交楼专项资金，做好资金全流程监管，确保专项资金专款专用、封闭运行，全力保障安置房和保交楼项目加快进度、及早交付，切实保障好群众合法权益。要明确目标任务，紧盯时间节点，在保障工程建设质量的前提下力争往前赶，确保项目按期完成建设任务。要扎实做好群众工作，加强政策宣传解读，及时回应群众关切，真正把关系群众安居的民生实事办实办好。 王军、祁建峰、李新红等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)