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江凌到栾川县调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.10 15:55

江凌在栾川县调研时强调
培育富民产业 加强乡村建设
争当践行“两山”理论示范县

　　9日，市委书记江凌到栾川县调研乡村振兴、新文旅产业发展等工作，强调要深入贯彻绿色发展理念，立足南部生态发展区功能定位，培育特色富民产业，提升乡村建设水平，打造高端民宿集群，努力争当践行“两山”理论示范县。

　　人勤春来早。在秋扒乡北沟村香菇种植基地，菇棚鳞次栉比，乡亲们正在紧张有序地加工香菇袋料，这里产出的优质花菇供不应求。江凌走进菇棚，详细询问产量、价格、品质、收益情况，并察看香菇深加工产品展示，对当地通过“三清两建”清收荒滩资源、发展香菇产业的做法给予肯定。他指出，全面推进乡村振兴，目的在于富民。要精准培育乡村产业，重点发展有基础、有条件、群众有意愿的特色产业，完善农业社会化服务，强化农村金融支撑，进一步做大规模、拉长链条，提高综合效益，促进农民增收。

　　群山环抱的秋扒乡白岩寺村，正在依托生态、文化和传统民居等资源优势，推进乡村建设，发展写生、培训等业态。江凌首先来到乡里中心，察看公共服务配套，指出要坚持需求导向、以用为本，因地制宜建好用好乡里中心，探索符合山区特点的供排水一体化模式，提高农村寄宿制学校教育质量，增强群众获得感幸福感。江凌沿乡间小路，察看村庄布局、豫西民居保护利用情况，指出要高水平做好乡村规划，优化空间布局，重塑乡村风貌，积极盘活闲置资源，引入运营主体，发展文旅业态，留住浓浓乡愁，激发乡村活力。

　　石庙镇龙潭村沃地农场是由一群“90后”返乡创业青年创办的融合农耕体验、休闲露营、研学团建等功能的农业综合体。江凌来到农场，详细了解经营效益、联农带农等情况，指出要注重线上营销，丰富线下体验，以点带面整体提升片区业态，带动群众共同致富。江凌与青年创业者亲切交流，为他们扎根乡村、耕耘奋斗的创业精神点赞。他说，乡村振兴，关键在人，要加大扶持力度、做好服务保障，激励更多青年人才在农村广阔天地创新创业、大显身手，以奋斗之姿成就青春梦想、带富一方乡邻。

　　随着老君山文旅持续火爆，高端民宿如雨后春笋般涌现。瑞玺叶星訸民宿以舒适的空间尺度、高品质的旅居体验，成为民宿标杆产品。江凌细致察看设施环境，详细了解老君山文旅发展和民宿集群建设情况。他指出，老君山是推动观光型旅游向沉浸式旅游转型的“现象级”文旅品牌。要充分发挥老君山龙头引领和辐射带动作用，深刻把握“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，深化文旅供给侧结构性改革，保持文旅热度，放大拉动效应。要抢抓民宿经济新风口，坚持高端定位、集群发展，打造独具特色的高端民宿集群，满足多层次、个性化、品质化的旅游消费新需求，叫响“东有莫干山、西有老君山”高端民宿品牌。

　　王军、祁建峰等参加调研。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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