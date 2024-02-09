洛阳市委常委会召开会议

8日，市委常委会召开会议，深入学习贯彻习近平总书记关于县域发展的重要论述，专题研究部署环都市区五个县区2024年重点工作。

市委常委会召开会议

深入学习贯彻习近平总书记关于县域发展的重要论述

专题研究部署环都市区五个县区2024年重点工作

江凌主持 杨骁出席 孙延文列席

8日，市委常委会召开会议，深入学习贯彻习近平总书记关于县域发展的重要论述，专题研究部署环都市区五个县区2024年重点工作。

市委书记江凌主持会议，杨骁出席会议，孙延文列席会议。

会上，偃师区、伊川县、新安县、孟津区、宜阳县先后汇报去年工作开展情况、存在问题和2024年工作谋划情况。与会市领导就各县区完善提升思路举措、着力推动县域高质量发展提出意见建议。

会议指出，去年以来，环都市区5个县区深入贯彻习近平总书记关于县域发展的重要论述，认真落实市委推动县域差异化发展的重大部署，积极承接都市核心区产业转移和功能疏解，加快转型发展步伐，开创了发展新局面，但在提升发展质效等方面还存在一些问题。环都市区发展，关键在产业。要牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚定不移通过科技创新引领产业升级，在产业转型上取得更大实效，着力打造县域经济发展高地。

偃师区要在积极融入大市区中加快发展。持续巩固民营经济发展优势，充分依托现有产业基础，有效调动民营企业家积极性，发挥好民企商协会作用，引导民营企业关联风口、开展跨区域合作，推动更多优质企业做大做强。加快对接中心城区，发挥好首阳新区桥头堡作用，密切与中心城区交通连接、产业联系、文旅对接，不断提升城市功能品质和综合承载力。以乡村治理新成效助推乡村振兴，着力建强基层党组织，健全群众自治组织，提升乡村治理水平。下更大功夫抓队伍建设，持续推动干部转理念、提能力、强作风，为县域经济发展提供坚强保障。

伊川县要振奋精神加快打开工作新局面。积极推动伊电集团转型发展，加快转移电解铝等产能，做大高附加值产品规模，引领带动全县产业升级。加快建设滨水新城，抢抓发展机遇，坚持科学规划，做好项目策划，对接中长期政策资金，导入产业项目、创新平台，补齐交通设施、人居环境、公共服务等短板，持续改善县城面貌。扎实抓好高标准农田建设，加大高效农作物种植面积，提高农产品精深加工水平，促进农业高质高效发展。全面提振干部队伍精气神，积极担当作为、敢于攻坚克难，通过干部队伍的改变带动政治生态、营商环境优化，不断开创发展新局面。

新安县要扭住龙头更好巩固制造业优势。集中做大三大产业集群，以万基为龙头做大铝精深加工产业集群，以新强联为龙头做大轴承装备产业集群，以欣安新能源等为龙头做大新特材料产业集群，不断提高产业综合竞争力。抓好磁涧片区扩规提升，积极融入大市区，提升产城融合水平，打造成为融入市区桥头堡、产业发展主战场。做大乡村特色产业，扩大林果种植面积，发力近郊农文旅产业，适度发展养殖业，带动农民稳定增收。

孟津区要乘势而上推动整体提升。乘势做大做强产业，加快高端化工园区建设，完善配套设施，抓好关键项目招引，深化与省级平台公司合作，加快形成集群效应。乘势推动产城融合，坚持“双城战略、拥河发展”，做强吉利片区城市功能，提升产业服务能力，补齐公共服务短板，加快形成“一城两区”融合发展新格局。乘势推进城乡一体化，打造城郊型乡村振兴样板，探索城乡一体化发展新路，努力在全市走在前、做示范。

宜阳县要以关键工作突破带动新的更大发展。集中做大航空装备产业，加快洛阳航空航天智创产业园项目建设，加强市级统筹调度，争取上级政策支持，加快项目建设进度，积极引进配套企业，完善城市配套服务，推动产业集群化发展。大力发展特色富民产业，下决心抓好高标准农田建设，积极布局食品深加工产业，千方百计增加农民收入。切实加强基层治理，纵深推进“三清两建”，持续转变干部队伍理念作风，奋力推动县域经济高质量发展。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、韩治群、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)