最高奖金10000元！2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛等您报名

体育兴邦，凝聚华夏力量；国球起舞，风靡五湖四海。迎3月春风，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛即将拉开大幕，力掀“全民健身”热潮。 体育兴邦，凝聚华夏力量；国球起舞，风靡五湖四海。迎3月春风，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛即将拉开大幕，力掀“全民健身”热潮。 本次大赛由洛阳市体育局、洛阳日报报业集团、洛阳市体育总会主办，洛阳市全民健身中心、各县区教育体育局承办，各县区乒乓球协会协办，旨在全面贯彻《全民健身条例》和《体育强国建设纲要》，落实“国球进社区”相关指示精神，为洛阳广大乒乓球爱好者搭建交流平台、推动乒乓球项目进一步普及发展的同时，展现城市重点项目建设成果，添彩洛阳体育惠民的“民生答卷” 。 全年共分4个赛季，每个赛季均设周海选赛、赛季决赛，年底设置1场年终总决赛，优胜者最高奖金达10000元。本次赛事不限区域，参赛人员可根据周赛时间表，任选一站周海选赛报名参与。具体情况可咨询各赛区报名联系人。 即日起，周海选赛报名正式启动。欢迎大家根据所在区域踊跃报名参与，迸发体育热情，一展华夏儿女风采！ 报名时间 即日起开始报名 报名方式 比赛时间 奖项设置 【周海选赛】 各组别仅录取前3名颁发获奖证书。 【季度决赛】 各组别均录取前8名颁发奖牌及奖金。 第一名：奖金2000元 第二名：奖金1500元 第三名：奖金1000元 第四名：奖金800元 第五名：奖金600元 第六名：奖金500元 第七名：奖金400元 第八名：奖金300元 【年终总决赛】 各组别均录取前3名颁发奖牌及奖金。 第一名：奖金10000元 第二名：奖金5000元 第三名：奖金3000元 竞赛项目 1.青少组混合单打(18岁以下，含18岁，2006年1月1日-2024年12月31日出生)； 2.青壮组混合单打(19岁-45岁,1979年1月1日-2005年12月31日出生)； 3.长青组混合单打(46岁-65岁，1959年1月1日-1978年12月31日)。 竞赛办法 1.比赛执行中国乒协最新审定的《乒乓球竞赛规则》； 2.比赛使用中国乒协批准的比赛用球； 3.运动员服装颜色不得为白色； 4.周海选赛均采用三局二胜，11分制； 5.赛季决赛采取第一阶段小组循环赛，三局两胜，11分制。第二阶段淘汰赛(加附加赛)进入八进四时开始采取五局三胜，11分制； 6.年终总决赛均采取五局三胜，11分制； 7.参加周海选赛获得前3名的运动员可晋级参加赛季决赛，但不得参加本赛季内举办的其他任何一站周海选赛； 8.参加赛季决赛获得前8名的运动员可晋级参加年终总决赛，但不得参加本年度内举办的其他任何一站周海选赛及赛季决赛。 本赛事最终解释权归主办方所有。 小伙伴们还等什么？赶快报名参与吧！（洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸）（本文配图均为资料图）