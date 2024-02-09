洛阳市委常委会召开会议

7日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，认真落实习近平总书记关于县域发展的重要论述，研究南部生态发展区各县2024年重点工作。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

研究南部生态发展区各县2024年重点工作

江凌主持 李保国、孙延文列席

7日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，认真落实习近平总书记关于县域发展的重要论述，研究南部生态发展区各县2024年重点工作。

市委书记江凌主持会议，李保国、孙延文列席会议。

会议传达学习了习近平总书记在参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时的重要讲话精神。会议指出，要清醒认识推动创新驱动发展的重要性，深刻认识智能化变革带来的全局性、根本性、颠覆性影响，切实增强转型发展紧迫感。要牢牢把握高质量发展这个首要任务，以科技创新引领产业升级，把创新驱动发展落到现代化产业体系建设上，在因地制宜发展新质生产力上取得实效。要统筹好推动新产业、新模式、新动能发展和传统产业改造提升，促进产业高端化、智能化、绿色化，加快重构洛阳产业格局。要加强科技创新与产业创新深度融合，善用改革手段推动创新发展，在更大范围开展跨区域合作，为加快推进现代化洛阳建设打牢基础。会议强调，要认真学习领会习近平总书记在主持中共中央政治局第十二次集体学习时的重要讲话精神，深刻认识发展新能源产业的重要意义，顺势而为、乘势而上，以更大力度推动新能源等“四新一装备”风口产业发展，在新一轮区域竞争中赢得更大主动。

会上，嵩县、汝阳县、洛宁县、栾川县先后汇报去年工作开展情况、存在问题和2024年工作谋划情况。与会市领导就各县完善提升思路举措、着力推动县域高质量发展提出意见建议。

会议指出，去年以来，南部生态发展区4县认真落实市委推动县域差异化发展的重大部署，下大力气保护生态环境，因地制宜发展特色产业，为全市大局作出了积极贡献。同时要看到，南部生态发展区在绿色转型方面还存在一些问题，要深入贯彻习近平总书记关于县域发展的重要论述，深刻践行县域治理“三起来”、乡镇工作“三结合”重大要求，统筹抓好生态保护、绿色发展和民生改善等重点任务，加快打造绿色发展样板。

嵩县要更好统筹县域发展与富民增收。加大“中原药谷”建设力度，聚焦关键品种、项目、团队，积极导入更多创新资源，提高研发成果产业化水平，推动中医药产业发展迈上新台阶。多渠道促进农民增收，大力发展中药材、养牛等特色种养业，以陆浑湖、白云山等为重点做强新文旅产业，持续开展技能培训，多措并举让群众富起来。做好陆浑湖大文章，依托陆浑湖资源，发展高端康养等产业，推动产城融合，加快从“山城”到“湖城”转变。

汝阳县要着力以主体功能区规划统领县域发展。做实主体功能区规划，北部区域着力推动产业发展，中部区域着力做强城镇功能，南部区域着力发展生态产业，厚植高质量发展新优势。推动开发区转型发展，依托现有产业基础，加快实施“腾笼换鸟”，推动光伏等有前景、有效益的产业做大做强。做好乡村振兴“三篇文章”，总结推广数字化乡村运营经验，抓好高标准农田建设，依托天然艾草等优质资源发展康养旅游，不断开创乡村振兴新局面。

洛宁县要把富民增收放在首位。加大富民产业发展力度，做大做强优质水果、牛羊养殖等特色产业，因地制宜发展户外休闲等乡村旅游产业，找到可持续吸引消费的路径。持续做强城镇服务功能，按照“重点做强县城、适度发展长水”原则，打造区域交通枢纽，增强县城集散功能；立足资源禀赋，做强1至2个主导产业，持续增强医疗、教育等公共服务功能，不断提升县城吸引力承载力。

栾川县要争当践行“两山”理论示范县。把生态保护放在优先位置，加快推动全域旅游，积极打通县域旅游环线，叫响“东有莫干山、西有老君山”高端民宿品牌，把县城作为旅游目的地来打造，提升“休闲到栾川、享受慢生活”影响力。持续拉长钼产业链条，坚持“控量提质”，建好研发平台、创新体制机制、聚合更多人才，提升产业竞争力和话语权。扎实推进尾矿库治理攻坚行动，逐一完善治理方案，为绿色转型发展打牢基础。

会议强调，要咬定目标，以钉钉子精神抓落实，坚定不移走好县域差异化发展之路。要持续推动干部转理念、提能力、强作风，营造干事创业浓厚氛围，加快形成风清气正的县域政治生态。要防范化解各领域风险隐患，以高水平安全保障高质量发展。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、韩治群、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)