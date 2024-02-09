江凌与郑州大学党委书记别荣海举行工作会谈

5日，市委书记江凌与郑州大学党委书记别荣海举行工作会谈，双方围绕深化校地合作，共建郑州大学洛阳产业技术研究院进行深入交流、达成广泛共识。 5日，市委书记江凌与郑州大学党委书记别荣海举行工作会谈，双方围绕深化校地合作，共建郑州大学洛阳产业技术研究院进行深入交流、达成广泛共识。 双方表示，共建郑州大学洛阳产业技术研究院，是贯彻落实省委“创新驱动、科教兴省、人才强省战略”，加快洛阳创新发展步伐，助推郑州大学“双一流”建设的重大举措和有效途径。双方高度重视、全力支持研究院建设运营。下一步，研究院要把准功能定位，按照新型研发机构定位，优化运行管理模式和科研组织方式，创新项目遴选、科研管理、激励评价等机制，着力打造科技创新的高地、引才引智的基地、校地合作的典范。要深化产研合作，紧盯科技前沿和产业所需，精准对接企业创新需求，探索科技成果转化新模式，真正把科研和产业贯通起来，突破一批“卡脖子”关键核心技术，以科技创新引领产业创新，培育壮大新质生产力。要加强人才引育，充分发挥郑州大学平台优势和研究院体制机制优势，创优人才政策，创新引才方式，着力汇聚和培养一批扎根洛阳、具有多学科交叉创新能力的高层次人才。洛阳市将健全高效推进机制，支持研究院加快打造一流创新平台、营造一流创新生态、产出一流创新成果，更好助推郑州大学“双一流”建设和洛阳高质量发展。 郑州大学相关负责同志，洛阳市领导王军、徐超文等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)