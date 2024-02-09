江凌调研教育、产业发展工作

4日，市委书记江凌调研教育、产业发展工作。他强调，要坚定不移把立德树人放在首位，不断提升学校教学质量和服务能力，切实办好人民满意的教育。

江凌在调研教育、产业发展工作时强调

提升教学质量和服务能力

切实办好人民满意的教育

4日，市委书记江凌调研教育、产业发展工作。他强调，要坚定不移把立德树人放在首位，不断提升学校教学质量和服务能力，切实办好人民满意的教育。

大力发展现代职业教育是推动人力资源优势转化为高质量发展优势的重要基础。江凌先后来到位于伊滨区的洛阳商业职业学院、洛阳绿业信息中等专业学校、洛阳铁路信息工程学校，察看烹饪、直播带货、铁路信号等特色实训平台建设，询问学校教学设施、教学改革等情况，了解职业教育发展现状和面临的问题，与各学校共商下步高质量发展计划。

江凌强调，要坚定不移落实立德树人根本任务，把思政教育融入职业院校日常教学，在潜移默化中教育引导学生树立正确价值取向、塑造全面人格、厚植人文素养。要坚持正确办学方向，聚焦促进就业、服务发展，紧贴发展新趋势和产业新需求，积极探索与龙头企业、头部企业开展校企合作、实现产教融合，优化专业设置，开展订单培训，加快形成与经济社会发展相适应的现代职业教育学科体系。要深化学校治理体系改革，加强党的领导，健全现代职业教育治理体系。要打通中职院校升学通道，引导更多学生升入高等职业学校深造。

师生是否已全面适应？还有哪些配套服务需要提升？江凌十分关注首批迁建高中后续管理工作。他来到洛阳市第八高级中学，走进食堂、操场等地了解运行情况，察看绿化提升工作，叮嘱有关部门要坚持以学生为中心的办学理念，统筹做好食品安全管理、校园环境提升、师生综合保障等工作，为广大师生营造温馨、舒适、安全的校园环境。要以新校区投用为契机，持续深化课堂教学、县管校聘等改革，推动高中教学质量得到明显提升，真正以优质教育提升城市竞争力。

中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所，正在抢抓产业风口，积极布局车载HUD(抬头显示)、智能穿戴等新产品。江凌深入了解相关产品技术攻关、研发生产、市场应用等情况，希望企业坚持以创新为引领，紧盯产业风口，立足技术优势，抢抓政策机遇，推出更多成长性好、竞争力强的颠覆性创新产品；进一步强化市场思维，把用户体验摆在首位，深入研究产业发展趋势，找准细分市场、优势领域，积极引入战略合作方，努力在优质存量上做大增量，在培育和发展新质生产力上取得更大成效。

泰国正大集团副总裁、正大易初工业集团资深副总裁傅学军，中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所党委书记袁鹏，市领导王军、牛刚等分别参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)