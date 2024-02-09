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江凌调研隋唐洛阳城片区建设提升工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.04 11:03

江凌在调研隋唐洛阳城片区建设提升工作时强调
营造特色消费场景建好古都文化体验区
展现中轴格局风貌提高游客古都认同感

　　3日，市委书记江凌专题调研隋唐洛阳城片区建设提升工作。他强调，要加快推动重点项目建设，营造特色消费场景，建好高品质古都文化体验区，展现中轴格局风貌，提高游客对洛阳古都的认同感，在推进文化自信自强中彰显洛阳使命担当。

　　隋唐洛阳城宫城区、洛南里坊区是市委把握新文旅产业特征，着力打造的“1+3”高品质古都文化体验区的核心板块之一。正在实施的天街十二坊、天津桥、玄武门、九洲池等宫城区、里坊区重点项目，对推动洛阳文旅持续出圈、叫响品牌具有重要意义。

　　江凌沿天街步行，实地察看天街遗址保护展示贯通提升工程进展，了解两侧绿化提升、坊门坊墙及天街十二坊规划建设情况。他强调，要进一步深化业态研究，明确运营主体，对天街周边进行系统提升，展现隋唐风格建筑风貌、肌理格局，确保实现常态长效运营。要在活化利用洛阳人文资源上下更大功夫，积极营造场景，有效活化展示，更好彰显洛阳历史底蕴、提升城市人文魅力。要深入研究天街十二坊的空间、业态关系，因坊施策、精准确定各个里坊的项目定位、特色业态，优先对业态谋划成熟、可操作性强的里坊实施改造提升，把里坊格局展示出来，把体验式消费植入进去，有效凸显天街十二坊的市井味、烟火气。

　　新建天津桥对强化隋唐洛阳城历史中轴线整体形象具有重要意义。江凌深入天津桥项目建设现场，详细了解考古发掘情况及下步施工计划。他指出，要加大考古发掘力度，优化方案设计，有序做好施工前期各项工作，确保天津桥项目早日开工、早出形象，更好恢复古都历史中轴线气象。

　　玄武门遗址保护展示、唐宫市场改造提升，都是隋唐洛阳城宫城区的代表性项目。江凌深入项目建设现场，实地了解项目进展情况。他强调，要加快推进玄武门遗址保护展示工程建设进度，让玄武门这一历史遗迹焕发新的生机与活力。要借鉴国内外大遗址保护展示的成功经验，把展示宫城区格局放在首位，重现宫城区整体风貌，更好展现盛世隋唐气象。要深化唐宫市场改造提升方案设计，统筹考虑风貌、业态、运营，营造有市场吸引力、可沉浸式体验、受年轻人喜欢的消费场景，使该片区成为隋唐洛阳城宫城区重要功能配套区。

　　江凌还到九洲池遗址保护展示工程(二期)现场，实地察看项目进展情况。他强调，要在项目运营上下功夫，因地制宜植入业态，丰富消费场景，实现消费增值，提升运营质效。要开发特色打卡场景，吸引更多游客聚合，压茬推进三期项目建设，推动九洲池、明堂天堂、应天门、玄武门等尽快连片扩面，有效提升洛阳古都辨识度，打造独具魅力的古都文化标识。

　　张玉杰、余杰等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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