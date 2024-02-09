市委常委会召开会议 专题研究部署都市核心区各区2024年重点工作

1日，市委常委会召开会议，深入学习习近平总书记关于城市工作重要论述，专题研究部署都市核心区各区2024年重点工作。

市委常委会召开会议

深入学习习近平总书记关于城市工作重要论述

专题研究部署都市核心区各区2024年重点工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国、孙延文列席

1日，市委常委会召开会议，深入学习习近平总书记关于城市工作重要论述，专题研究部署都市核心区各区2024年重点工作。

市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国、孙延文列席会议。

会上，老城区、瀍河区、西工区、涧西区、伊滨区、洛龙区先后汇报去年工作开展情况、存在问题和2024年工作谋划情况。与会市领导就相关城区完善提升思路举措、着力推动高质量发展提出意见建议。

会议指出，去年以来，都市核心区各区认真落实市委决策部署，顶住多重压力，克服多种困难，经济实现回升向好，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进，为全市大局作出了积极贡献。同时要看到，都市核心区发展还存在不少问题，仍需要克服许多困难和挑战。要深入学习贯彻中央经济工作会议精神，认真落实市委全会暨市委经济工作会议部署要求，牢牢把握政策机遇，切实增强信心底气，坚持城市提质和城市经济一体谋划推进，依托自身功能定位和资源禀赋，找准主攻方向，加快形成优势互补、各具特色的城市经济发展格局。

老城区要坚定不移走以文旅富民兴区之路。加快金元古城保护性改造提升，启动“一横三纵”城市肌理保护提升工程，抓好道尊街、府文庙、三复街等片区提升，更加彰显古都文化风貌；做大做优汉服体验产业，提升服务标准，加强培训规范，丰富消费场景，促进汉服消费增值；大力发展城市民宿，打造古都特色民宿集群，全面提升新文旅产业发展水平。

瀍河区要加快构建城乡一体发展新格局。着力提升城市功能品质，以科技产业社区提升产业功能，以连片改造提升城市形象，加快推动铜驼暮雨和东关大街融入金元古城；加快白马寺片区改造提升，强化系统观念，做好整体谋划，丰富业态场景，整体提升拉动效应；坚持城乡一体，按照“城市标准、乡村形态”原则，建设美丽乡村，积极开展乡村运营，不断提升乡村公共服务和生活品质。

西工区要坚持把做强城市经济摆在首位。大力发展先进制造业，立足产业基础，找准主攻方向，加快推动产业向风口关联，打造优势产业集群；大力发展新商贸产业，深刻把握“线下做场景、线上做情景”消费新特点，突出打造洛阳火车站、“西工地”等文旅消费场景，培育新的消费增长点。大力发展平台经济，优化发展环境，强化政策扶持，有效带动城市经济高质量发展。

涧西区要扎实推动产业重塑、城市重振。着力推动涧西、高新深度融合、一体发展，大胆解放思想，深化体制机制改革，有效激活动力活力；选准产业新赛道，加快推动涧西区传统产业转型升级和高新区创新型产业发展；推动城市转型提质，一手抓涧西区转型，一手抓高新区提质，实现城市提质与产业升级良性互动；着力补齐民生短板，积极探索老龄化社会基层治理新模式。

伊滨区要坚持以创新引领发展，打造科技产业新城。大力发展科技产业，做大做强新能源等产业集群，加快构建现代化产业体系。大力打造创新平台，以龙门实验室为引领建好伊滨智慧岛，以中科信息产业园为引领打造高品质孵化平台，以国宏智能装备产业园为引领助推中小企业做大规模，构建一流创新生态。大力建设新型城市，以高品质城市形象聚人气、添活力、增动力。

洛龙区要突出抓好经开区、里坊区、关林、开元湖东片区等四大片区建设。加快推进经开区提质增效，西部制造业园区重在抓产业和城市配套，东部大数据产业园区重在抓业态提升，持续提升发展质量效益。加快推进里坊区改造提升，以天街十二坊等为重点，植入文旅业态、打造消费场景。加快推进关林片区改造盘活，塑造具有拉动效应的引流新板块。加快推进开元湖东片区场景提升，以正大广场等为重点，打造年轻化、国际化的消费新场景。

会议强调，完成好今年目标任务，必须持续推动干部转理念、提能力、强作风。要加快转变思维理念，加快打造一支适应现代化洛阳建设需要的过硬干部队伍。要弘扬务实作风，激励担当作为，注重在操作层面深度研究工作、以“有解”思维破除瓶颈问题。要着力防范化解各领域重大风险，以高水平安全保障高质量发展。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、韩治群、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)