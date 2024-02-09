昨日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究配合省委巡视、文化遗产保护传承等工作。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

研究配合省委巡视、文化遗产保护传承等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国、孙延文列席

昨日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究配合省委巡视、文化遗产保护传承等工作。

市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国、孙延文列席会议。

会议指出，要深入学习习近平总书记在中共中央政治局会议讨论政府工作报告时的重要讲话精神，准确把握去年发展成就，增强信心底气，更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；深入贯彻中央经济工作会议部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，进一步增强经济活力，加快转型发展，防范化解风险，不断巩固和增强经济回升向好态势；积极抢抓宏观政策机遇，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，确保今年经济工作重点任务落地落实，推动现代化洛阳建设不断迈上新台阶。要深入学习习近平总书记在中央全面深化改革委员会第四次会议上的重要讲话精神，用好国家增强土地要素对优势地区高质量发展保障能力的政策红利，注重根据科学研究、技术开发、产业创新的不同规律，加快促进经济社会发展全面绿色转型，进一步提升基层应急管理能力，更好统筹发展和安全。要深入学习习近平总书记在中央财经委员会第四次会议上的重要讲话精神，抢抓国家实行大规模设备更新和消费品以旧换新的重要契机，有力促进投资和消费，进一步降低全社会物流成本，加快打造区域物流枢纽，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

会议传达学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，以及《中国共产党巡视工作条例》等文件，研究部署配合省委巡视相关工作。会议指出，巡视监督是党和国家监督体系的重要组成部分，是全面从严治党的战略性制度安排。要提高政治站位，认真学习贯彻《中国共产党巡视工作条例》等文件精神，牢牢把握“两个维护”根本任务，自觉接受巡视监督，积极配合巡视工作，坚持未巡先改、边巡边改、立行立改，切实在巡视整改上见真章、求实效，确保党中央和省委决策不折不扣落地见效。

会议传达学习文化遗产保护传承座谈会和省有关会议精神，研究全市文化遗产保护传承工作。会议指出，要深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于文化遗产保护传承重要论述，坚决扛牢文化遗产保护传承的政治责任，加快推动文化遗产保护传承工作高质量发展，更好担负起新的文化使命。要创新文化遗产保护传承模式，坚持保护第一、传承优先理念，正确处理保护与利用、保护与发展、保护与开发等重大关系，在做好保护的基础上开展活化利用，让人民群众在感受文化遗产魅力中坚定文化自信。要加强工作统筹，形成工作合力，统筹做好文物保护利用、大遗址保护利用、非物质文化遗产保护等工作，努力为赓续传承中华文脉、建设中华民族现代文明作出更大贡献。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、韩治群、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)