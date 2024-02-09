今天开始！2023年度个税综合所得汇算可网上办理

2023年度个人所得税综合所得汇算清缴1日起正式开始，退税方式依然是“多退少补”。截至记者1日发稿时，个税App显示，3月1日、2日、3日预约已满，后续日期仍然可以预约。

2023年度个人所得税综合所得汇算清缴1日起正式开始，退税方式依然是“多退少补”。截至记者1日发稿时，个税App显示，3月1日、2日、3日预约已满，后续日期仍然可以预约。

据悉，个税汇算办理时间为2024年3月1日至6月30日，纳税人如需在3月1日至20日之间办理汇算，可在3月20日(每日6:00-22:00)前通过个税App预约。3月21日至6月30日，纳税人无需预约，可以随时办理。

哪些人需要办理年度汇算？

一般来讲，只要纳税人平时已预缴税额与年度应纳税额不一致，都需要办理年度汇算。依据个人所得税法及其实施条例等相关规定，需要办理年度汇算的情形分为以下几类：

第一类是预缴税额高于应纳税额，需要申请退税的纳税人。依法申请退税是纳税人的权利。只要纳税人预缴税额大于纳税年度应纳税额，就可以依法申请年度汇算退税。

第二类是预缴税额小于应纳税额，应当补税且补税金额超过400元的纳税人。

第三类是因适用所得项目错误或者扣缴义务人未依法履行扣缴义务，造成2023年少申报或者未申报综合所得的纳税人，应当依法据实办理汇算。

哪些人不需要办理2023年度汇算？

根据个人所得税法及其实施条例等相关规定，不需要办理年度汇算，主要包括以下情形：

第一类是已预缴税额与年度应纳税额一致的纳税人，这部分纳税人无需退补税，也就不必再办理年度汇算。

第二类是对2023年1月1日—12月31日取得综合所得年收入不超过12万元或者补税金额不超过400元的纳税人，免除其年度汇算义务。需要说明的是，纳税人取得综合所得时存在扣缴义务人未依法预扣预缴税款的，不在免予年度汇算的情形之内。

今年对加强专项附加扣除有哪些监管措施？

记者从税务部门了解到，2023年8月31日，国务院发布《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》(国发〔2023〕13号)，提高了3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人专项附加扣除标准。

标准提高后，绝大多数纳税人后续月份按新标准自动抵减了当年度应纳税额。也有少部分纳税人在当年度扣缴阶段抵减不完，或者不选择在扣缴阶段填报扣除，这种情况需要在办理2023年度汇算时填报享受。

对于未按照规定填报专项附加扣除的情形，比如夫妻双方各自按照100%比例填报子女教育专项附加扣除或者篡改佐证资料享受大病医疗专项附加扣除等，一经发现，税务机关将通过个税App、网站或扣缴义务人等渠道进行提示提醒。

纳税人新增享受扣除或者税收优惠的，应当一并填报相关信息、提供佐证材料。纳税人拒不更正或者不说明情况的，税务机关将按照《财政部税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)规定，暂停其享受专项附加扣除。纳税人按规定更正相关信息或者说明情况后，可继续享受专项附加扣除。

温馨提醒：未申报补税或未足额补税纳税人将被采取措施

汇算需补税的纳税人，汇算期结束后未申报补税或未足额补税的，一经发现，税务机关将依法责令限期改正并向纳税人送达有关税务文书，对已签订《税务文书电子送达确认书》的，通过个税App及网站等渠道进行电子文书送达；对未签订《税务文书电子送达确认书》的，以其他方式送达。同时，税务机关将依法加收滞纳金，并在其个人所得税《纳税记录》中予以标注。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）