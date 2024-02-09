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1天生产150台大拖拉机 跟随记者镜头一探究竟
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 央视新闻客户端 2024.03.01 10:43

　　春耕备耕正当时，农机加工“加速跑”。国内主要的大型农机企业火力全开，生产线上“热气腾腾”。跟随总台记者的镜头，去农机工厂里一探究竟。

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　　总台央视记者蒋树林：我现在在河南洛阳中国一拖的大拖拉机的生产车间里，马上带大家看一看，组装一台拖拉机到底有多快。

　　这是一个生产大拖拉机的农机工厂，更是一个具备国际领先水平的现代数字化项目区，记者看到，传统的产业工人身边多了“数字工友”一起干活：这是一部自动化的AGV转运小车，也叫做自动搬运机器人，它搬运的可不是小零件，而是拖拉机底盘。这个环节如果靠人工转运，费时又费力，如今在它的帮助下，几秒钟就可以完成。

　　中国一拖集团大拖公司工艺部工程师潘岩岩：拖拉机底盘的重量是4吨，以前全靠人工来搬运，现在我们用搬运机器人，它可以代替人来自动转运底盘。

　　记者数了数，像这样的AGV小车一共有9部，它们穿梭于工厂中，将所需材料接力送到工人和机器手臂旁边。紧接着的几个主要环节：下料、焊接、涂装、内装都有机器人、机械手和机械臂搭把手，这些高效协作让生产速度跑起来。

　　总台央视记者蒋树林：根据我刚才的现场观察，我发现不到3分钟，就有一台拖拉机从生产线开出来，按照这样的速度，一天工作时间中，就能生产150台甚至200台的大拖拉机，而这样的速度的背后，是数字化和智能化装备的加持。

　　在这个数字项目区，拖拉机生产的几十道工序，都在不断优化创新。这个没有驾驶舱、更没有驾驶员的拖拉机正在自由行走，指挥它行动的是一部手持操作面板，这是中国一拖新上线的无人驾驶拖拉机。

　　中国一拖集团大拖公司产品部工程师彭书广：无人化的操作，不需要人工去换挡，去对机器进行操控，这就节省了时间。另外一方面它可以全天24小时，全天候作业。

　　中国一拖集团大拖公司党群宣传部工作人员刘嘉伟：全力生产，保障每天不低于150台的对市场的发运。截至2月中旬，我们已经完成了国内市场近7000台的发运任务。(总台央视记者 王凯博 蒋树林 邵海诚 谢岩鹏 杨滢)④
[ 责任编辑：崔利利 ]
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