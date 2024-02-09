洛阳乒乓球队载誉而归 总成绩居全省前列

2月29日，2024年河南省新春乒乓球大赛(漯河赛区)在漯河市体育中心收拍，洛阳代表队喜获丰收，夺得9个一等奖、4个二等奖、2个三等奖，总成绩居全省前列。

2月29日，2024年河南省新春乒乓球大赛(漯河赛区)在漯河市体育中心收拍，洛阳代表队喜获丰收，夺得9个一等奖、4个二等奖、2个三等奖，总成绩居全省前列。 2月29日，2024年河南省新春乒乓球大赛(漯河赛区)在漯河市体育中心收拍，洛阳代表队喜获丰收，夺得9个一等奖、4个二等奖、2个三等奖，总成绩居全省前列。 本次大赛为期两天，由省体育局、省体育总会等单位主办，来自全省近百名运动员参赛。洛阳市乒乓球协会选拔12名乒乓高手代表洛阳参加男子中壮组、女子成年组、女子中壮组三个组别的争夺。 比赛中，洛阳选手充分发挥技术扎实的优势和敢拼敢打的作风，取得优异的成绩。9个一等奖中有6个是单打一等奖：王靖、潘京生、朱建杰夺得男子中壮组单打一等奖；刘燕、裴晨霞夺得女子中壮组单打一等奖；韩莹峰获得女子成年组单打一等奖。此外，洛阳代表队还夺得男子中壮组团体一等奖、女子中壮组团体一等奖和女子成年组团体一等奖。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 陈玉霞 文/图）