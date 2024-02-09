洛阳开展教育系统校园消防安全应急疏散演练观摩活动

2月28日，洛阳市教育系统校园消防安全应急疏散演练观摩活动在洛阳市第二外国语学校举行，来自全市教育系统的160余名代表，现场观看了本次应急疏散演练。
2月28日，洛阳市教育系统校园消防安全应急疏散演练观摩活动在洛阳市第二外国语学校举行，来自全市教育系统的160余名代表，现场观看了本次应急疏散演练。
2月28日，洛阳市教育系统校园消防安全应急疏散演练观摩活动在洛阳市第二外国语学校举行，来自全市教育系统的160余名代表，现场观看了本次应急疏散演练。
与以往的应急疏散演练不同，本次演练由市消防救援支队现场模拟夜间宿舍窗帘起火的场景。该校微型消防站队员立刻出动，3分钟内到达起火宿舍并进行火灾扑救，火势迅速得到控制，宿舍楼内人员全部安全撤离。本次演练实战成分足、可操作性强，收到了应急疏散演练的预期效果。（洛报融媒·洛阳网记者 王大千 文/图）
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