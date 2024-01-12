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国际先进水平！世界最大智能化自磨机“洛阳造”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.29 08:13

　　“洛阳造”助力我国高端矿业装备取得新突破！

　　记者近日从中信重工获悉，该企业自主研制的筒体内径12.2米大型高效智能化自磨机日前获得2023年重型机械世界之最科技成果认定，为世界最大智能化自磨机。

　　世界之最科技成果是经中国重型机械工业协会认定的，通过自主创新或协同创新突破关键技术，达到或超过国际先进水平，其中一项关键技术指标创造并在认定之日仍保持着同类产品、技术世界之最的科技成果。经过专家组评审，有8个项目通过此次世界之最科技成果认定。

　　中信重工粉磨装备研究所相关负责人介绍，此次获得世界之最科技成果认定的筒体内径12.2米大型高效智能化自磨机，采用三维参数化设计、变频双驱同步电机驱动、大型纯静压轴承等多项核心关键技术，技术性能、工艺制造、加工周期等方面均实现业内新突破。

　　具体来说，针对矿产资源开发绿色、低碳、高效、智能选矿装备的需求，研发团队首创多项关键技术，使得其可靠性和使用寿命得以大幅提升；同时，自主构建的多元信息融合在线智能监控系统和设备工况智能监测监控技术，能实时监测设备工况并给出预测性维护提示。

　　“经专家团队鉴定，该项目成果整体技术达到国际领先水平，代表了国际高端矿业装备的先进水平。”该负责人介绍，目前，该产品已应用于澳大利亚SINO铁矿项目。

　　近年来，中信重工依托智能矿山重型装备全国重点实验室，持续创新、主动破题，在超大型节能碎磨重型装备领域突破不断。溢流型球磨机内径从4.27米发展到8.2米，(半)自磨机内径从5.5米发展到12.2米，累计交付超1700台套，国内市场占有率85%以上，系列产品出口68个国家和地区，助力我国矿山装备产业实现从“跟跑”到“并跑”“领跑”的重大跨越。

　　中信重工相关负责人表示，将持续强化科技创新引领作用，推进高端矿山重型装备技术创新与深度应用，为增强国家战略性矿产资源和重要产业链供应链安全保障能力提供更强的“洛阳保障”“洛阳力量”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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