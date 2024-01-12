洛阳市委召开专题会议 研究汉魏故城遗址博物馆展陈设计、世界青年场地自行车锦标赛筹备工作

28日，市委召开专题会议，研究汉魏故城遗址博物馆展陈设计、世界青年场地自行车锦标赛筹备工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究汉魏故城遗址博物馆展陈设计、

世界青年场地自行车锦标赛筹备工作

江凌主持 徐衣显、孙延文参加

28日，市委召开专题会议，研究汉魏故城遗址博物馆展陈设计、世界青年场地自行车锦标赛筹备工作。市委书记江凌主持会议。

汉魏故城遗址博物馆是国家“十四五”文化保护传承利用重点项目，计划2024年10月建成开放。会议听取3家设计单位关于该博物馆的展陈设计方案汇报，与会市领导及市直有关部门负责同志对完善提升方案提出意见建议。

会议强调，汉魏故城遗址博物馆是洛阳加快打造五大都城遗址博物馆群的重要组成部分。高标准建设汉魏故城遗址博物馆，对我们增强历史自觉、坚定文化自信，建设中华民族现代文明意义重大。要坚持展陈理念创新、运营模式创新、文博业态创新，更加注重体现新文旅理念，更加注重沉浸式体验，更加注重统筹文化教育和文旅消费功能。要处理好都城与朝代的关系，充分彰显汉魏时期和汉魏洛阳城对中国历史和世界发展的深远影响；处理好场景与文物的关系，以文物为主体，场景适度配合，通过剧场式展示、故事化讲述，实现文物和体验场景有机融合；处理好展陈思路与表达方式的关系，立足展陈大纲，创新表达方式，用通俗方式讲述文物背后故事，让游客特别是青年群体在与历史对话中坚定文化自信；要处理好历史文物与历史人物的关系，聚焦汉魏都城、汉魏人文等重点，做到见城见史、见人见事。要坚持运营前置，挖掘运营价值，引入专业团队，完善服务设施，加强统筹协调，倒排时间节点，确保打造一座高品质国家级博物馆。

会议听取2024年国际自行车联盟世界青年场地自行车锦标赛筹备工作情况汇报。经过前期积极争取，国际自行车联盟和国家体育总局已经同意，今年8月在洛举行世界青年场地自行车锦标赛。该项赛事每年举办一次，约有40个国家、400余名运动员参赛，是国际自行车领域最高水平的青年单项赛事。此次是该项赛事首次在中国举办。

会议指出，在洛举办世界青年场地自行车锦标赛，对提升洛阳时尚性、国际性，加快建设“青年友好型城市”具有重要作用。要提升站位，精心筹备，加强与国际自行车联盟、国家体育总局等沟通对接，及早谋划组建高水平志愿服务队伍，着力提升比赛场地及周边环境，确保世青赛安全、顺利、成功举办。要强化运营思维，加强“体育+文旅”“国际赛事+城市营销”等策划，用好移动端、视频化传播手段，更好发挥举行国际赛事的拉动作用，实现综合效益最大化。

徐衣显、孙延文、王军、张玉杰、徐超文、任丽君、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)