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陆续成熟！洛阳早熟大樱桃“樱”红振兴路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.27 17:25

　　“温棚里的大樱桃即将成熟，这两天气温回升快，得密切关注温度、水肥情况。”2月27日中午，捧回新安县2023年度“农业产业化优质企业”和“优秀企业家”两项“年度大奖”的刘现宽匆忙赶回村里，直奔盆栽樱桃温棚。

　　跟随刘现宽走进位于新安县磁涧镇的天兴生态园樱桃大棚，只见一棵棵一米来高的樱桃树被栽种在“花盆”中，一串串晶莹剔透、色泽红润的大樱桃像红灯笼一样挂满枝头。

　　“这是我们成功培育的盆栽大樱桃，品种有齐早、福晨、美早等，再过几天就能陆续采摘。”刘现宽笑着介绍，这得益于生态园采用的樱桃休眠技术，通过温控技术控制樱桃的生长周期，让樱桃树“早睡早起”实现初春成熟。

　　2013年，抱着回馈桑梓的初心，刘现宽放弃在外打拼多年的事业，拿出所有积蓄在老家成立了天兴农业科技开发公司，一心扑在壮大新安樱桃特色产业上。

　　从生态园选址到土壤改良，从品种引育到示范种植，从应用智能化设施到建成樱桃休眠中心……经历数年的孜孜以求和摸爬滚打，刘现宽一手打造的天兴生态园累计建起百余座樱桃大棚，带动当地100多人转型成为樱桃种植能手。

　　“大棚里高科技满满，田垄下有管道，传感器实时传输土壤湿度、肥力等数据，智能水肥一体化系统按需启动精准供应。”刘现宽介绍，有了技术加持，樱桃种植不受地域、季节等自然条件的约束，不仅产出率高，还能提早上市，为高价销售争取了时间优势。

　　早熟大樱桃品质如何？刘现宽自信满满地说：“我们采用绿色有机的种植生产管理办法，每棵树施有机羊粪、芝麻饼及微量元素；浇灌深井软化水，种出的大樱桃，色艳、个大、口感佳。”

　　成效如何？刘现宽娓娓道来：本地露地樱桃成熟期在每年5月，温棚樱桃成熟时间可提前至2月底至3月初，此时恰逢国内樱桃市场空白期，市场需求旺盛，效益由露地樱桃的15元/斤提高到温室大棚80元/斤，亩均净利润能提高5万元左右，许多客户都要上门抢货。售价高达每斤188元的日光温室盆栽樱桃，同样供不应求。

　　在刘现宽的“字典”里，农业结构调整、樱桃产业升级、乡村振兴是高频词。“乡村振兴，产业先行。”刘现宽说，作为一名新农人，新的一年，他要把更多精力放在研究引进新品种、探索融合发展樱桃特色富民产业上，真正把一颗颗“红果果”变成老乡们增收的“致富果”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 高月 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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