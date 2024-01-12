洛阳出台系列激励措施 盘活开发区低效用地

洛报融媒记者从洛阳市发改委获悉，洛阳市政府近日印发《洛阳市开发区低效用地严格管控和盘活利用激励措施》，以严格管控和激励措施为抓手，促进开发区土地资源高效集约利用，助力区域经济高质量发展。

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洛报融媒记者从洛阳市发改委获悉，洛阳市政府近日印发《洛阳市开发区低效用地严格管控和盘活利用激励措施》(简称《激励措施》)，以严格管控和激励措施为抓手，促进开发区土地资源高效集约利用，助力区域经济高质量发展。

关键词：总体目标

到2025年，在2020年基础上全市开发区综合亩均税收增长50%以上、亩均二三产业规模以上企业增加值增长35%以上、亩均新增固定资产投资增长50%以上。

关键词：实施对象

开发未完成、产出效益差、集约程度低、停工停产进入破产程序等4类工业用地。

关键词：管控措施

实施差异化政策。各开发区要建立低效用地清单，实行差异化政策管理，对低效用地企业用水、用电、资金支持等实行差异化管理。列入低效用地台账的企业，原则上不纳入政策性资金扶持范围。

强化全流程监管。对低效用地再开发工作实行动态监管，实行目标责任制管理，对目标任务完成较好的开发区，给予新增建设用地指标奖励；目标任务落实不力的开发区，核减其新增建设用地指标，暂停其新增建设用地审批。

关键词：激励措施

对盘活存量建设用地，新建工业厂房、结建地下空间或增加原厂房层数的，不再增收土地价款。

支持县区通过协商回购、司法处置等方式对低效用地依法依规进行市场化收储，最长可连续奖励3年。

支持通过分割收储、多种方式建设标准厂房、支持标准厂房分割转让和登记等方式盘活闲置土地。对单宗地建筑面积4万平方米以上且容积率大于1.8的多层标准厂房建设用地，优先配置用地计划指标；符合园区产业发展方向的企业盘活低效用地的，在竣工验收备案、不动产登记等方面开辟“绿色通道”。

洛阳市发改委相关负责人介绍，截至去年年底，全市开发区共盘活利用土地4.07万亩。其中，盘活低效利用土地0.32万亩，供应2009至2022年度经国务院和省政府批准的国有建设用地3.14万亩，处置闲置土地0.61万亩。

“开发区是区域经济发展的主阵地，‘亩均论英雄’是发展的评价导向，此次出台的《激励措施》为我市分类实施激励和倒逼企业提高亩均产出提供了有力抓手。”洛阳市发改委相关负责人表示，下一步将充分发挥综合协调职能，结合开发区产业规划和低效利用土地特点，聚焦节约集约用地，强化招商引资，为优质项目落地腾出更多用地空间，为洛阳经济社会高质量发展提供坚强支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李洛洛 文/图）