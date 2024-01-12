轴研科技自主研发国产首台6米级TBM主轴承通过验收

记者昨日从洛阳轴研科技有限公司获悉，该企业自主研发的国产首台6米级TBM(全断面隧道掘进机)主轴承通过验收，为该项“国之重器”国产化提供强劲“洛阳保障”。

记者昨日从洛阳轴研科技有限公司获悉，该企业自主研发的国产首台6米级TBM(全断面隧道掘进机)主轴承通过验收，为该项“国之重器”国产化提供强劲“洛阳保障”。

作为衡量国家工业制造水平的标志性装备，TBM系大型山岭隧道建设的关键硬件支撑，主要用于硬岩等较坚硬地层的隧道开挖，对承载能力、抗冲击性、可靠性及耐高温性要求较高。其中，主轴承是TBM动力传递的核心部件，其承载能力和可靠性决定着TBM的性能和使用寿命，此前因制造工艺复杂、原材料性能要求高、设计理论不成熟等，TBM主轴承长期依赖进口。

轴研科技此次通过验收的轴承外径尺寸达6010毫米，内径尺寸达4920毫米，重量近34吨，精度达到P5级，可应用于直径12至14米TBM。

在研发中，轴研科技充分应用数字技术，利用自主开发的转盘轴承设计和校核分析软件，根据计算结果，在保证设计指标和安全裕度的条件下，反复迭代计算调整轴承结构参数，最大限度降低轴承重量，从而实现设计降本。

为突破TBM主轴承生产制造关键技术，该企业还充分发挥自身强项，针对轴承套圈直径大、加工精度要求高等难题，对套圈进行分半组合加工，成功实现高精度、大尺寸复杂型面套圈精密制造；针对薄壁浮动滚道内外区域变形问题，创新开发出“反变形”淬火技术，在减小浮动滚道热处理过程中变形量的同时，提高了淬硬层深度。此外，企业还通过建立零件精度与成品轴承精度的影响关系，最优匹配轴承零件公差，提高一次装配成功率，最终实现主轴承无损精密装配。

6米级TBM主轴承通过验收，标志着轴研科技突破了国家重大工程急需的TBM主轴承关键技术，更是我国TBM在整体国产化进程中取得的重大进展。“该项成果有效解决了TBM主轴承长期依赖进口的‘卡脖子’问题。我们未来将以该产品为起点，继续推进国产主轴承落地应用，为提升我国TBM全球竞争力进一步贡献力量。”轴研科技相关负责人表示。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王高峰)