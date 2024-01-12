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“金护照”助企加速“出海”！洛阳AEO企业再添新成员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.27 08:18

　　记者日前从洛阳海关获悉，洛阳莱特柜业(集团)有限公司正式成为AEO企业，系全市第5家获此殊荣的企业。另外4家为：洛阳栾川钼业集团股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司高科公司、中信重工机械股份有限公司、阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司。

　　AEO即“经认证的经营者”，是世界多国海关共同认可的最高信用等级资质，被公认为全球贸易“VIP通行证”。AEO企业可享受更为简化的进出口货物单证审核流程、更低的布控查验率、更优先办理进出口货物通关手续等便利措施。截至目前，中国海关已与26个经济体海关签署AEO互认协议，覆盖52个国家(地区)。

　　此次通过AEO认证的莱特柜业位于伊滨区庞村镇，是一家以出口钢制家具为主营业务的民营企业，其出口产品占比超过80%，主要销往欧盟、东南亚、日韩等地区。

　　莱特柜业相关负责人表示，通过AEO认证可使企业明显降低贸易成本、提升公共信用，为企业向国际市场出口更多优质产品提供了便利。

　　近年，洛阳海关以AEO信用培育为抓手，聚焦重点支柱产业、“专精特新”企业精准培育，鼓励企业诚信经营，持续营造诚信守法经营氛围。后续将进一步创新信用培育手段，实施“AEO+经核准出口商”双资质培育，助力企业及时享受“AEO+RCEP”的叠加政策红利，同时加大对AEO企业服务力度，落实各项惠企政策，营造良好的信用环境，为全市外贸企业积极参与国际竞争增加动力。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李建军 张若含)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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