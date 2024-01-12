洛阳神都仙女团：她们用120多场演出带游客感受“唐”味新年

一会儿是庄重肃穆的“武则天”，一会儿是衣袂飘飘的“西域公主”，一会儿是体态婀娜的“舞姬”……每天扮演不同角色参与演出，为游客带来沉浸式唐风新年体验，是隋唐洛阳城景区一群“90后”女演员的春节日常。

一会儿是庄重肃穆的“武则天”，一会儿是衣袂飘飘的“西域公主”，一会儿是体态婀娜的“舞姬”……每天扮演不同角色参与演出，为游客带来沉浸式唐风新年体验，是隋唐洛阳城景区一群“90后”女演员的春节日常。

对大多数人来说，春节假期是放松身心、与家人团聚的时候，对这群姑娘而言恰恰相反。24日上午，记者来到明堂天堂时，她们正在精心做妆造，为元宵节的演出作准备。

“我们从2月6日开始联排，连轴转，正月初一至十五，每天大约有10场演出。”演员胡亚妮边说边调整自己的发髻，她马上就要上台，变身为“武则天”，与游客共度元宵节。

胡亚妮来自甘肃，作为景区的特型演员，今年春节是她在洛阳度过的第15个春节。今年春节，隋唐洛阳城景区创新推出不少沉浸式演艺，有《明堂韶乐》《唐宫乐宴》《消失的制书》等，其中武则天的扮演者胡亚妮可谓任务艰巨。

每天9时，她准时坐在化妆间里，描眉画唇、穿“龙袍”、戴发冠……“我大周，文官武将皆为翘楚！”“愿我大周子民，四时如意，万事顺心！”作为主角，胡亚妮的台词不少，这考验着她的记忆力，一天工作约10小时，对她的体力也是一大考验。

由于不是每场演出都需要“武则天”出场，胡亚妮还会充当舞蹈演员，参与歌舞类节目的演出。春节期间演出场次多、间隔时间短，有些演出间隔仅十几分钟，她常常“极限”换装，前一刻扮演武则天，下一刻就变身为“舞姬”，与游客近距离互动。对此，胡亚妮说，作为专业演员，她有极强的信念感，无论遇到何种情况，都保证状态完美，这不仅是对游客负责，也是她对这份工作的追求。

与胡亚妮一样的演员，在隋唐洛阳城景区有十几名，她们有一个共同的名字——神都仙女团。李淑淼是团内公认的“舞蹈担当”，古灵精怪、爱上网“冲浪”的她，总能准确把握年轻游客的喜好，编排出许多古典与潮流相结合的新式舞蹈，备受游客好评。

洛阳文旅“出圈”以来，隋唐洛阳城景区游客“年龄画像”发生较大变化，从以往的中老年游客居多转为年轻游客居多。“近几个月，青年群体尤其是大学生，成为沉浸式演艺的主要消费人群。”隋唐洛阳城景区演出部经理景彩霞说，这要求团队不断转型，提升表演水平的同时，设计出更多年轻人喜爱的节目，而这些都少不了李淑淼等演员台前幕后的努力。

春节期间，神都仙女团的十几名演员共参与演出120多场。她们的努力付出换来不小的回报，正月初一至初七，隋唐洛阳城景区(含应天门、明堂天堂、九洲池)累计接待游客量比去年同期增长80%，在高强度运转的情况下，她们以“零投诉”的成绩为春节画上完美句号。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 刘青）