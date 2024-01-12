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洛龙区50家企业获奖金共计1000余万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.26 08:23

　　记者从日前召开的洛龙区2023年度高质量发展总结表彰大会上获悉，该区对2023年度驻区先进企业进行通报表彰，50家成绩显著的企业获共计1000余万元资金奖励。

　　洛龙区对先进企业表彰共设税收突出贡献企业、科技创新先进企业、优秀高成长性提质倍增企业、优秀民营企业、优秀服务企业等8个类别，80余家企业获表彰。其中，洛阳惠中生物技术有限公司等50家成绩显著的企业获得资金奖励，奖金共计1000余万元。

　　去年，洛龙区GDP迈上600亿元新台阶，圆满实现了年初既定目标，在高质量发展中继续走在全市前列。中航光电三期、四期，以及中南高科、天安智创等一批龙头项目开工、建成、投用，洛轴科技、古城机械、大华重工等一批优质企业通过数字化、智能化改造向风口领域转型，重点企业营收接连逆势增长。

　　“‘真金白银’的奖励，既是对企业以往成绩的肯定，也是对未来发展的最有力支持。”格力电器(洛阳)有限公司相关负责人表示，将持续深耕行业领域，增强创新研发能力，为洛阳经济社会高质量发展作出新贡献。

　　“高质量发展主角是企业，政府要把企业家当珍宝，和企业家同奋斗。”洛龙区委主要负责人表示，将致力营造重商兴商、亲商爱商、护商安商、利商富商的浓厚氛围，依法依规帮助企业做好资金、土地、人才等各方面保障，继续优化政务、人文、法治等环境，规范涉企行政执法，推动驻区企业加快发展，开创洛龙高质量发展新局面。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 姚嘉慧）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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