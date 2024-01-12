洛阳启动2024年“绿色发展领跑计划”项目征集

25日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日启动2024年“绿色发展领跑计划”项目征集工作，通过强化产融合作加快推动全市工业绿色低碳高质量发展。

25日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日启动2024年“绿色发展领跑计划”项目征集工作，通过强化产融合作加快推动全市工业绿色低碳高质量发展。

“绿色发展领跑计划”由河南省工信厅联合金融机构在全省探索建立，旨在积极构建信息共享、风险共担的绿色金融信用贷款新模式，助力企业绿色低碳转型，培育一批能效水效和资源高效利用领跑企业。本轮征集主要面向节能环保装备产业化项目、企业重点用能设备系统节能改造项目、企业能源管理中心数字化改造升级项目、工业节水改造项目、工业绿色微电网建设项目和资源综合利用建设项目等。

去年面向节能环保装备产业化项目等领域，全省共征集了两批信誉良好、经营管理规范、有融资贷款需求的工业企业“绿色发展领跑计划”项目，其中中航锂电(洛阳)有限公司高性能装备用锂电池及电源系统智能生产线技改扩能项目等4个洛阳项目入选。

待最终名单确定后，洛阳市工信部门将做好跟踪服务，将各类扶持政策向“绿色发展领跑计划”项目企业倾斜，助力企业不断发展壮大，形成示范效应。根据《河南省制造业绿色低碳高质量发展三年行动计划(2023—2025年)》，全省将持续在传统优势产业、绿色低碳产业等重点领域实施绿色低碳发展项目示范行动，到2025年建成30个具有国内领先水平的绿色低碳发展标志性项目。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 金东浩 李磊 文/图）