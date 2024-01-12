24日，市委书记江凌与来洛考察的中国农业发展银行河南省分行行长刘世恩举行工作会谈，就强化务实合作、拓展合作领域进行深入交流，达成广泛共识。

江凌与农发行河南省分行行长刘世恩举行工作会谈

徐衣显参加

24日，市委书记江凌与来洛考察的中国农业发展银行河南省分行行长刘世恩举行工作会谈，就强化务实合作、拓展合作领域进行深入交流，达成广泛共识。

江凌对刘世恩一行来洛表示欢迎，感谢农发行长期以来对洛阳的大力支持。他指出，洛阳与农发行合作潜力巨大、前景广阔，要进一步统一思想认识、转变思维观念，聚焦全面推进乡村振兴、加快推进农业农村现代化等，深化务实合作，共同打造政银深度合作的典范。要深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，围绕“千万工程”、高标准农田整治、农村特色产业发展等重点工作，深化合作机制、探索服务模式，打造具有洛阳特色、可复制可推广的金融合作样本，推动总书记重要指示精神落地见效。要善于把握政策契机，强化城中村改造、重大基础设施建设等领域合作，做好项目筛选、严格资金监管、共同防控风险，着力打造一批示范性项目，以更多金融活水助力现代化洛阳建设。洛阳将进一步优化服务，全力以赴保障合作项目顺利实施，推动双方合作结出更丰硕成果。

刘世恩介绍了农发行在洛业务开展情况。他表示，农发行将进一步发挥政策性银行优势，积极对接洛阳发展需求，围绕“三大工程”、“千万工程”、水利、交通、城乡融合等领域，开展全方位、多领域、深层次合作，为推动洛阳经济社会发展作出更大贡献。

农发行河南省分行副行长董承良，市领导徐衣显、王军、张玉杰、李新红等参加会谈。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）