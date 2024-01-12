2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会精彩上演【视频】

今晚8点，2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会在隋唐洛阳城洛南里坊区宁人坊精彩上演。

今晚8点，2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会在隋唐洛阳城洛南里坊区宁人坊精彩上演。

今晚8点，2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会在隋唐洛阳城洛南里坊区宁人坊精彩上演，在元宵之夜为市民和游客还原“火树银花不夜天”的盛景。 本次焰火晚会由洛阳文化旅游投资集团有限公司主办，河南省前进化工科技集团有限公司赞助，通过无人机表演+焰火的方式呈现，打造“灯火洛阳喜迎元宵”“神都洛阳诗文璀璨”“千年洛阳华夏文明”“奋进洛阳乘风破浪”四个篇章。