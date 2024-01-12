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2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会今晚上演
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.24 15:31

　　今晚8点，洛阳的夜空将再次被璀璨焰火点亮。2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会将再次在隋唐洛阳城洛南里坊区宁人坊精彩上演，在元宵之夜为市民和游客还原“火树银花不夜天”的盛景。

　　本次焰火晚会由洛阳文化旅游投资集团有限公司主办，河南省前进化工科技集团有限公司赞助，通过无人机表演+焰火的方式呈现，打造“灯火洛阳 喜迎元宵”“神都洛阳 诗文璀璨”“千年洛阳 华夏文明”“奋进洛阳 乘风破浪”四个篇章。

　　届时，形态各异的中高空礼花将渐次而出，火树银花，星光璀璨，与隋唐洛阳城天街相呼应，形成一场时光与梦境的交错盛宴。多层次、多角度的烟花矩阵也将与定鼎门光影形成特有的情景艺术画面渲染。现场还将搭配2024架无人机，变幻展现节日喜庆元素与洛阳文化元素，为市民和游客送上诚挚的节日祝福。

　　今晚7点50分，2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会将在洛阳日报抖音、洛阳日报视频号、洛阳晚报抖音、洛阳晚报视频号、洛视频抖音、洛视频快手、洛视频视频号、洛阳网视频号、洛阳网抖音、洛阳网快手、洛阳广播电视台新闻综合频道、文旅频道、看洛app、老贾播报视频号、直播洛阳抖音、洛阳广播电视台电视传媒中心视频号、洛阳广电科教频道视频号、潮广播视频号、洛阳交通广播抖音、洛阳融媒视频号、洛小融视频号、隋唐洛阳城视频号、大河报微博、大河报视频号、大河报快手、大河报抖音、顶端新闻客户端、河南日报洛阳新闻视频号、河南日报洛阳新闻抖音、河南广播电视台洛阳视频号、大象洛阳抖音、大河报洛阳新闻视频号、大河报洛阳新闻抖音、河南商报洛阳抖音等平台同步直播，多种视角、全方位呈现焰火晚会盛况。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 刘青）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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