江凌与国开行河南省分行行长吴振程举行工作会谈 徐衣显参加

23日，市委书记江凌与来洛考察的国家开发银行河南省分行党委书记、行长吴振程一行举行工作会谈，双方围绕发挥国开行开发性金融机构优势，持续深化政银合作等进行深入交流。

23日，市委书记江凌与来洛考察的国家开发银行河南省分行党委书记、行长吴振程一行举行工作会谈，双方围绕发挥国开行开发性金融机构优势，持续深化政银合作等进行深入交流。

江凌代表市委市政府对国开行长期以来对洛阳经济社会发展给予的支持表示衷心感谢。他说，多年来，国开行胸怀“国之大者”，紧紧围绕国家重大战略部署，深刻把握国家金融政策导向，充分发挥特色优势，着眼服务地方发展，策划了一批政银合作项目，为洛阳经济社会发展作出了重要贡献。希望国开行更好发挥特色优势，进一步聚焦城中村改造、隋唐洛阳城保护展示工程建设、产业发展等重点领域，着力加强项目策划，给予更多金融支持。洛阳将始终把国开行河南省分行作为可信赖的战略合作伙伴，与国开行一起努力，完善工作机制，加强项目监管，注重风险防控，推动政银合作结出更多丰硕成果。

吴振程表示，国开行河南省分行将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，结合洛阳当前中心工作和未来发展布局，充分发挥自身政策、平台等优势，做好融资规划，组建对接专班，聚焦城中村改造、制造业高质量发展、重大项目建设、历史文化名城建设等领域，把双方的合作落实到具体项目上，为洛阳高质量发展做好金融保障服务，树立银政战略合作新典范。

国开行河南省分行副行长刘建梅，市领导徐衣显、王军、张玉杰、李新红等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)