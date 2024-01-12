洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌与国开行河南省分行行长吴振程举行工作会谈 徐衣显参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.23 20:41

　　23日，市委书记江凌与来洛考察的国家开发银行河南省分行党委书记、行长吴振程一行举行工作会谈，双方围绕发挥国开行开发性金融机构优势，持续深化政银合作等进行深入交流。

　　江凌代表市委市政府对国开行长期以来对洛阳经济社会发展给予的支持表示衷心感谢。他说，多年来，国开行胸怀“国之大者”，紧紧围绕国家重大战略部署，深刻把握国家金融政策导向，充分发挥特色优势，着眼服务地方发展，策划了一批政银合作项目，为洛阳经济社会发展作出了重要贡献。希望国开行更好发挥特色优势，进一步聚焦城中村改造、隋唐洛阳城保护展示工程建设、产业发展等重点领域，着力加强项目策划，给予更多金融支持。洛阳将始终把国开行河南省分行作为可信赖的战略合作伙伴，与国开行一起努力，完善工作机制，加强项目监管，注重风险防控，推动政银合作结出更多丰硕成果。

　　吴振程表示，国开行河南省分行将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，结合洛阳当前中心工作和未来发展布局，充分发挥自身政策、平台等优势，做好融资规划，组建对接专班，聚焦城中村改造、制造业高质量发展、重大项目建设、历史文化名城建设等领域，把双方的合作落实到具体项目上，为洛阳高质量发展做好金融保障服务，树立银政战略合作新典范。

　　国开行河南省分行副行长刘建梅，市领导徐衣显、王军、张玉杰、李新红等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
        龙年到，一些人希望生个“龙宝宝”，但近日喜得“龙宝宝”的市民王女士心情颇为复杂，她产检时发现胎儿体内...
  • ·29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
  • ·腿上的“泥点”，为啥洗不掉？
  • ·限糖限的究竟是什么糖
    		•
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
        一场春雪过后，阳光透过云层，洒向银装素裹的洛宁县兴华镇沟门村，将村庄轮廓勾勒得清晰可见。蜿蜒的小河缓...
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    		•  
    新闻排行
  • 凯旋路西工小街段等路段今年将实施“...
  • 洛阳将出现间歇性雨雪天气，请注意防...
  • 百家基金进洛阳产业峰会举行
  • 河柴重工：开足马力加紧生产 力争实现...
  • 江凌与新华社河南分社社长李俊举行工...
  • 江凌调研关林片区改造提升工作
  • 徐衣显调研复工复产、项目建设和航空...
  • 洛阳天街新春盛会上演 带你穿越千年领...
  • 国家围棋集训队名单公布 洛阳两位棋手...
  • 和令机械：重研发 销路畅
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    雪梅

    九洲池龙年看龙

    雪中游白马寺

    文艺表演
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605