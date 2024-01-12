1万余个就业岗位！栾川举办2024年春风行动专场招聘会

近日，栾川县举办2024年春风行动专场招聘会，84家企业共提供1万余个就业岗位，涵盖餐饮娱乐、电子商务、文化旅游等行业。

近日，栾川县举办2024年春风行动专场招聘会，84家企业共提供1万余个就业岗位，涵盖餐饮娱乐、电子商务、文化旅游等行业。

此次招聘会重点关注农村低收入人口、高校毕业生等群体，搭建供需平台，助力企业复工复产。当天招聘活动现场还设置有政策咨询台，宣讲就业创业支持政策、劳动权益维护等法律法规。招聘会当天，共有2600余人与用人单位初步达成就业意向。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 张向阳 摄）