一个菌种年销售超3000万元！科技特派员带来“真金白银”

生产线上，设备有序运转，益生菌成品“下线即发货”；实验室内，菌种在器皿内生长扩散，一沓沓实验数据规划出菌种培育的方向……

生产线上，设备有序运转，益生菌成品“下线即发货”；实验室内，菌种在器皿内生长扩散，一沓沓实验数据规划出菌种培育的方向……

日前，在位于宜阳县香鹿山镇的洛阳欧科拜克生物技术股份有限公司，经河南科技大学动物科技学院李旺教授团队努力，一个个原始菌种变为一袋袋益生菌粉，批量发往海大集团、温氏集团等国内知名上市农牧企业。

“没有科技特派员的帮助，就没有我们一个抑菌芽孢杆菌单品年销售额超3000万元的业绩！”说起李旺团队带来的科技加持，该企业行政部经理鲍书魁充满获得感。

洛阳欧科拜克是一家专业从事功能益生菌研发、生产与销售的高新技术企业。2017年落户洛阳之初，该企业曾面临产品技术含量低、可替代性强的困局，“徘徊在生死线上”。

培育人无我有的优质菌种，获得一马当先的竞争优势，成为攸关企业存活的“华山一条路”。然而，缺仪器、缺人才、缺技术，又是阻碍企业走向创新发展的“拦路虎”。

“我们有人、有技术、有设备，帮得上忙！”在市科技局对接下，李旺教授以科技特派员的身份伸出援手，让企业发展“柳暗花明又一村”。

“听说过政府送政策、送服务的，还没听说过‘送人’的。”最初接触李旺团队时，鲍书魁满心困惑。然而，超出预期的成果，让他收获满满。

菌种筛选、培育、优化、中试、落地……在李旺团队的帮助下，不出一年，凝结了12项国家专利智慧结晶的抑菌芽孢杆菌出现在了生产线上。经检测，该产品具有抑菌效果好、抑菌谱广等优势，产品性能国内领先，一经投产效益即撑起了企业产值的“半壁江山”。

多年来，李旺团队开发发酵饲料、功能益生菌、合生元等产品13个，广泛应用于饲料替抗、规模养殖、环保除臭等领域，申请国家专利40多项。伴随着一项项菌种研发成果从“象牙塔”走向生产线，企业产值每年保持20%左右的增幅，从名不见经传的初创民营企业，一步步成长为科技引领的国家高新技术企业。

作为选派中青年知识分子服务“三农”的重要创新与实践，科技特派员制度已成为助力全市乡村振兴、产业创新的澎湃动力。在“基层点单+特派员接单+政府派单”模式下，去年我市组建省市产业科技特派员服务团13个，选派各级科技特派员272名，累计开展科技服务近万次，引进新品种170余个，推广新技术180余项，助力洛宁苹果、嵩县中药材、伊川谷子、汝阳红薯、新安樱桃等特色产业照亮了“希望的田野”。

当下，在洛阳欧科拜克的研发中心，李旺团队有了新课题。“我们新发现一个神奇的菌种，可以将禽类羽毛转化为氨基酸，一旦产业化，昔日废弃的禽类羽毛成为动物饲料将不再是天方夜谭。”说起令人脑洞大开的创新发现，李旺眼中闪光。

科技赋能乡村产业振兴，一幅更为广阔的蓝图正在照进现实。市科技局相关负责人介绍，未来，我市将进一步加强产业科技特派员服务团建设，组织推动更多科技特派员走进乡村基层，让创新动能扩散到田间地头、乡镇厂房，为助力乡村振兴贡献科技力量。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 麦怡琳）