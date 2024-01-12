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洛阳天街新春盛会上演 带你穿越千年领略古都风采
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.23 08:38

　　1300年前，洛阳天街是一番怎样的盛景？22日至24日，一场场“奇遇”在“天街奇幻夜·神都洛阳年”天街新春盛会上演。非遗杂技、柔术百戏、传统戏曲……多主题、多形式的演出接连不断，带领游客开启跨越千年的沉浸式“穿越”之旅。

　　●节目名称：飞叉

　　演出时间：10时40分、15时10分、19时15分

　　节目内容：飞叉，从十八种兵器中的“叉”衍变而来。它的叉头是金属做成的，呈“山”字形，并装有活动的环形铁片，表演的时候，时而安静，时而哗哗作响。邀请“刘氏飞叉”传承人，现场展示飞叉经典动作小背剑、担山、缠腕、腰串、前踢等。

　　●节目名称：舞流星

　　演出时间：10时40分、15时10分、19时15分

　　节目内容：舞流星是中国杂技的传统节目，常见的有“水流星”“火流星”两种。“水流星”是在彩绳的两端，各系一个碗，碗内盛水，演员甩绳舞动，碗飞快旋转，而碗中之水不洒点滴。“火流星”是在彩绳的两端各系一个铁丝络，里面装满燃烧的木炭，舞动时，似两团火球上下跳动，互相追逐。邀请洛阳市杂技团演员，现场演绎“水流星”。

　　●节目名称：转碟

　　演出时间：13时20分、 16时、19时40分、21时25分

　　节目内容：转碟是中国杂技的传统节目之一。表演时，演员用一根长约1米、粗如铅笔的竿子顶着碟底，晃动旋转，看上去似迎风而立的荷叶，又若飞舞的彩蝶。

　　●节目名称：高椅

　　演出时间：12时、15时10分、19时15分、21时10分

　　节目内容：采用传统杂技中的“椅子顶”技术，演员不断叠加椅子，并在加高过程中加入其他高难度表演。

　　●节目名称：空中漫步

　　演出时间：13时、15时45分、19时30分

　　节目内容：空中漫步是传统杂技爬杆及力量的结合，表演者单凭双手支撑身体，在一根转动的杆上做出超高难度技巧动作。

戏曲演员惊艳亮相 （通讯员供图）

　　●节目名称：龙年大武生

　　演出时间：11时40分、16时15分、20时20分

　　演出地点：天街千灯亭

　　节目内容：邀请专业戏曲演员扮演古代将军，向游客展示戏曲中将军战前热身、战时展示技艺、战中冲锋陷阵3种状态，为游客带来一场传统戏曲盛宴。

　　24日(正月十五)为天街新春盛会的最后一天，有出行计划的游客，可合理规划行程安排。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 刘青）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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