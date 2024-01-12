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艺术展遇上二里头，讲述趣味“龙故事”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.23 08:19

　　春节假期，二里头夏都遗址博物馆的“发现中国龙趣味艺术展”吸引众多游客前来打卡。该展览以二里头绿松石龙形器为主要元素，融合当代艺术品、数字技术、沉浸式互动体验，为大家讲述不一样的“龙故事”。

　　二里头夏都遗址博物馆相关负责人介绍，该展览不拘泥于传统文物展的形式，集中展示了与龙相关的非遗作品70件、艺术作品100余件、个人艺术收藏品35件、沉浸式互动艺术装置12组，主打趣味性，好看又好玩儿。

　　展览第一篇章“龙腾千年”展示了从史前到明清时期龙形象的变化和传承，展品主要为带有龙形象的青铜文物仿制品。这些仿制品采用省级非物质文化遗产“烟云涧青铜器制作技艺”制造，其中不乏莲鹤方壶、圆明园龙首、妇好爵等“国宝”。

　　第二篇章“鱼跃龙门”为游客准备了创意动画、印章打卡互动、创意龙首互动等体验项目。其中，最受欢迎的是“穿越鱼跃龙门隧道”，此项目借助光影交互，让大家沉浸式体验鲤鱼变身为龙这一美丽又神秘的过程。

　　最后两个篇章“龙行天下”“龙脉相传”共同展示了当代中国与龙有关的文化元素，透过当代三彩、龙形灯具、画作、剪纸等艺术品，讲述华夏儿女延续数千年的龙文化崇拜。现场特别设置了集龙手册盖章区，40余款形态各异的龙形印章，让游客过足集章盖章瘾。大家还可以现场制作包含龙元素的木版画，在龙主题衍生品集合店“龙”贸市场中，挑选心仪的文创产品。

　　据悉，本次展览将持续至6月30日。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 赵腾宇）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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