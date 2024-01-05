江凌调研关林片区改造提升工作

22日，市委书记江凌到洛龙区专题调研关林片区改造提升工作。他强调，要抢抓洛阳新文旅产业火爆出圈的发展契机，高起点谋划、高质量推进关林片区改造提升工程，着力在洛龙区形成具有拉动效应的引流新板块。

江凌在调研关林片区改造提升工作时强调

抢抓新文旅产业火爆出圈发展契机

着力形成具有拉动效应引流新板块

22日，市委书记江凌到洛龙区专题调研关林片区改造提升工作。他强调，要抢抓洛阳新文旅产业火爆出圈的发展契机，高起点谋划、高质量推进关林片区改造提升工程，着力在洛龙区形成具有拉动效应的引流新板块。

市委明确提出，要进一步强化城市旅游意识，深刻把握新文旅产业特征，在中心城区重点谋划推进龙门石窟、隋唐洛阳城、老城古城、白马寺、关林等五大片区建设，持续推进文旅营销方式转变、景区游向城市游转变，更好把洛阳文化资源优势转化为发展优势。

关林片区二郎庙板块正在通过环境综合整治、建筑界面微改造、引入创新业态、完善配套设施等提升方式，以国风文创为主题建设业态丰富的时尚生活集市，打造具有新国潮风格的城市特色商业街区。江凌沿着二郎庙街巷实地察看街区肌理，深入了解街区改造提升进展情况。他指出，要立足二郎庙现有街区格局，通过不规整的建筑肌理、时尚的特色风貌、更加丰富的消费业态，打造更具个性、青年友好的特色街区。

关林市场正在谋划实施改造提升。江凌实地察看关林市场日常管理运行情况，听取改造提升谋划情况汇报。他强调，要坚持问题导向，始终把安全摆在首位，认真研究商场市场消防安全管理规范，通过改造提升，从源头上消除安全隐患。要坚持分期分区实施，既注重提升本质安全水平，又保持好现有商业氛围，同步完善仓储、餐饮等配套设施，实现综合效益最大化。

随后，江凌主持召开座谈会，洛龙区汇报了关林景区周边改造提升、关林市场改造提升、二郎庙特色街区改造提升等项目谋划及实施情况，与会市领导及市直有关部门负责同志就完善提升有关方案提出意见建议。

江凌强调，进入新发展阶段，特色场景建设对吸引消费、发展城市经济意义重大，城市更新的取向已由房地产开发转向特色商业街区建设，城市更新的方式已由拆建为主转向微改造为主。要准确把握城市更新的新趋势、新理念、新取向、新方式，更加注重特色风貌打造，更加注重统筹发展和安全，更加注重保护提升街区肌理格局，着力打造更多高品质古都文化体验区。二郎庙板块要紧盯目标定位，突出市井味、烟火气，以“一片两面四线”区域为突破口，做好微改造，下足“绣花”功，努力建成吸引青年消费打卡的新地标。要积极学习借鉴国内外先进经验，深入研究、完善提升关林景区、关林市场两大板块改造提升方案，深入挖掘特色文化，更加注重运营前置，积极引入投资主体，有效完善配套设施，真正形成具有代表性的城市文化符号和商业高地。

王军、张玉杰、李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)