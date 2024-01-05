“基金入洛”再结硕果！22日，由市政府与豫资控股集团共同主办的百家基金进洛阳产业峰会举行，进一步创新投融资模式，搭建基金矩阵，培育投资生态，引导支持更多社会资本加大对洛阳产业发展投资力度，为加快构建现代化产业体系提供有力金融资本支撑。

百家基金进洛阳产业峰会举行

江凌、支安宇、秦建斌、徐衣显等出席

“基金入洛”再结硕果！22日，由市政府与豫资控股集团共同主办的百家基金进洛阳产业峰会举行，进一步创新投融资模式，搭建基金矩阵，培育投资生态，引导支持更多社会资本加大对洛阳产业发展投资力度，为加快构建现代化产业体系提供有力金融资本支撑。

市委书记江凌，省发改委一级巡视员支安宇，省工信厅二级巡视员白布刚，省国资委二级巡视员唐传斌，豫资控股集团党委书记、董事长秦建斌，以及国内知名投资机构、行业龙头企业代表等出席。市领导徐衣显、王军、张玉杰、牛刚等参加。

市长徐衣显在致辞时说，金融活，经济活。发展离不开金融，金融也需要舞台。近年来，洛阳坚持以创新引领发展，持续抓好“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，项目为王筑牢新支撑，创新驱动厚植新优势，抢抓风口培育新动能，文旅出圈激活新消费，机遇叠加拓展新空间，经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中蓄势、稳中向好，入选全国法治政府建设示范市，营商环境评价首次排名全省第一，为金融资本乘势布局提供了广阔空间。洛阳将以此次峰会为契机，以深化“基金入洛”“险资入洛”为抓手，大力招引各类基金头部机构，完善“募、投、管、退”全流程服务体系，打造更加多元、更具活力的基金生态圈。希望金融机构持续关注洛阳、推介洛阳、深耕洛阳、赋能洛阳。洛阳将以一流环境、优质服务，让广大投资人在洛阳放心投、安心投，投有所获、投有所值，共享大好机遇，共创美好未来。

秦建斌在致辞时说，豫资控股集团坚持以支持科技创新和产业发展为主体，以基金矩阵和金融服务为两翼，走出了一条特色化的国有资本运营公司发展之路，并与洛阳建立了深度合作关系。洛阳风口集群集聚、政策机遇叠加、发展潜力巨大。豫资控股集团将充分发挥自身优势，着力当好地方、资本、企业合作的“连心桥”“助推器”，加快构建全方位全要素的科技生态体系，为洛阳培育新质生产力注入新动能、增添新活力。

签约仪式上，5只新设基金正式签约，基金总规模超百亿元，分别是：由豫资控股集团联合国宏投控集团发起设立的，面向本地传统优势产业转型升级和实施“三大改造”的洛阳制高转型升级基金；由洛阳制造业高质量发展基金联合孟津区发起设立的，面向新材料领域投资的洛阳制高材料产业投资基金；由国宏投控集团与宁德时代合作面向新能源领域投资的深圳市鹏储时代产业投资基金；由国宏投控集团与基石资本合作面向新一代信息技术和生物医药领域投资的深圳市鹏远基石私募股权投资基金；由国宏投控集团与普莱柯联合发起设立的洛阳惠中开元私募创业投资基金。

此外，3个央企与省市合作项目、3个基金与县区合作招商项目成功签约，3只基金还分别与6条产业链行业协会、9家科创平台签署合作协议，携手推动产业与金融深度融合，助力洛阳加快培育发展新质生产力。

峰会上，来自中金研究院、鼎晖百孚、基石资本、盒子汽车、中国恩菲集团研究院、央企投资协会等机构的专家学者、投资人、企业家代表作了主题演讲，深入探讨基金赋能风口产业发展的新模式新路径；河南省新材料产业联盟、现代医药产业联盟、新能源汽车产业联盟分别举行了专场对接交流会，共话产业发展趋势，开展项目路演，促进投资合作。 (洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)