推动洛阳制造业高质量发展！2024年市级质量标杆遴选启动

洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日启动2024年市级质量标杆遴选工作，推动洛阳制造业高质量发展。

洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日启动2024年市级质量标杆遴选工作，推动洛阳制造业高质量发展。

质量标杆是指企业在系统提升产品和服务质量的实践过程中，形成的具有示范效应、可借鉴、可推广的质量管理方法。

以加强全面质量管理、创新产业链供应链质量管控模式、应用新技术实施质量改进等为重点领域，此次遴选聚焦洛阳5大先进制造业集群17条优势产业链培育、“风口产业”打造，将通过深入挖掘以全面质量管理赋能制造业竞争优势提升、促进制造业高质量发展的典型经验，持续推进全市工业企业质量管控能力提升。

根据设置，此次遴选申报单位须为在洛阳注册的独立法人企业，近三年连续保持盈利，在质量、诚信、安全、环保等方面无违法行为和不良记录。其申报经验须在本企业系统应用，有效促进了产品服务质量和企业经营绩效的提升，且具备学习推广的条件。在遴选为市级质量标杆后，企业还应积极参与相关分享交流活动。

洛阳近年高度重视质量标杆培育，全市现有6家国家级、28家省级、60家市级质量标杆。后续洛阳将继续组织企业开展质量标杆经验交流、现场观摩、移植推广等活动，推动更多企业向管理模式精益化、生产方式智能化、能源供给绿色化转型升级。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 张三保 王黎丽 文/图）