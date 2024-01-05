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全国2023年度“优秀企业债发行机构”名单出炉 国晟集团上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.22 08:38

　　近日，全国2023年度“优秀企业债发行机构”名单出炉，洛阳国晟投资控股集团有限公司榜上有名，为全省唯一。

　　去年以来，国晟集团紧跟市场变化，积极同国内外权威评级机构、头部券商对接，全力推动债券融资工作，并积极启动优质企业债申报工作，获得国家发改委36亿元优质企业债批文。同时，该集团积极与金融机构、券商等投资人对接，推介国晟集团在产业发展前景、项目投资、未来发展规划等方面的做法和愿景，获得了投资者的充分肯定和认可。2023年4月24日，国晟集团首次亮相资本市场，成功发行首批18亿元企业债，票面利率3.82%，期限7年，是同时期全省发行规模最大、同品种同行业最低发行利率的企业债，吸引了国有及股份制银行、城商行、理财公司等踊跃认购。

　　目前，国晟集团已获得东方金诚、联合资信等多家评级机构授予的AAA主体评级及联合国际授予的A-国际评级、惠誉国际授予的BBB-国际评级，已取得境内外各类债券批文150亿元。国晟集团将全力推进市场化转型发展，发挥主体优势、优化投融资能力，积极参与债券市场建设与创新，实现资本市场和产业转型发展的良性循环，持续提升企业竞争力，为现代化洛阳建设贡献更大力量。

　　自成立以来，国晟集团围绕城市开发、城市运营和产业发展，持续提升经营管理能力、深化体制机制改革、提高资本运作水平、守牢安全发展底线，经营活力加速释放，产业布局不断优化，经济指标稳中有升。2023年，国晟集团荣登“中国服务业企业500强”和“河南企业100强”榜单，市场影响力持续扩大，品牌美誉度进一步提升。全国2023年度“优秀企业债发行机构”评选结果由中央国债登记结算有限责任公司公布，全国共有15家企业上榜。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 卫秀文 李孟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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